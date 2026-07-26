Chứng khoán

Áp lực thanh toán trái phiếu quý III giảm, thị trường vẫn chịu sức ép huy động vốn

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
06:42 | 26/07/2026
(TBTCO) - Áp lực thanh toán trái phiếu doanh nghiệp trong quý III/2026 được dự báo giảm so với quý trước. Tuy nhiên, nửa cuối năm vẫn còn khoảng 192,5 nghìn tỷ đồng gốc và lãi đến hạn thanh toán, trong khi quy mô thị trường tiếp tục thu hẹp do lượng phát hành mới chưa bù đắp trái phiếu đáo hạn và mua lại trước hạn.
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Áp lực thanh toán hạ nhiệt

Theo phân tích của FiinGroup, bước sang quý III/2026, áp lực thanh toán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có xu hướng giảm so với quý trước nhưng vẫn ở mức cao. Riêng trong quý III, tổng dòng tiền gốc và lãi đến hạn dự kiến khoảng 75,1 nghìn tỷ đồng, giảm 8,1% so với quý II và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng tháng 7, giá trị thanh toán ước khoảng 19,4 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh 44,3% so với tháng 6.

Đối với nhóm doanh nghiệp phi ngân hàng, nghĩa vụ thanh toán gốc TPDN trong quý III ước khoảng 38,1 nghìn tỷ đồng, giảm 26% so với quý II và giảm 20,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng bất động sản có khoảng 20,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, giảm 46,3% so với quý trước và giảm 35,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Áp lực thanh toán trái phiếu quý III giảm, thị trường vẫn chịu sức ép huy động vốn

Ngoài bất động sản, nghĩa vụ thanh toán còn tập trung ở các lĩnh vực dịch vụ tài chính, xây dựng và vật liệu, thực phẩm và đồ uống. Tiền lãi trái phiếu đến hạn của nhóm phi ngân hàng trong quý III ước khoảng 15,8 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng bất động sản chiếm hơn 9,7 nghìn tỷ đồng.

Mặc dù áp lực trong quý III có dấu hiệu hạ nhiệt, nghĩa vụ thanh toán trong cả 6 tháng cuối năm vẫn ở mức lớn. Theo FiinGroup, tổng dòng tiền gốc và lãi phải thanh toán trong nửa cuối năm 2026 ước khoảng 192,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung ở hai nhóm ngân hàng với 87,6 nghìn tỷ đồng và bất động sản với 82,9 nghìn tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6, giá trị TPDN lưu hành tương đương khoảng 10,1% GDP và 6,9% tổng dư nợ tín dụng, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước năm 2022, cho thấy vai trò của kênh trái phiếu doanh nghiệp trong cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn còn khiêm tốn.

Riêng nhóm doanh nghiệp phi ngân hàng dự kiến có khoảng 98 nghìn tỷ đồng trái phiếu đến hạn, tăng 28,6% so với nửa đầu năm và tăng 20,2% so với cùng kỳ. Trong đó, bất động sản chiếm khoảng 61,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 62,5% tổng giá trị đáo hạn của nhóm và áp lực thanh toán tập trung chủ yếu vào tháng 12. Tiền lãi trái phiếu đến hạn của nhóm phi ngân hàng trong 6 tháng cuối năm cũng dự kiến vượt 37,1 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% so với nửa đầu năm, trong đó bất động sản chiếm khoảng 21,7 nghìn tỷ đồng.

Theo dữ liệu cập nhật đến ngày 12/7/2026 trên hệ thống FiinPro-X, từ đầu năm đến nay các tổ chức phát hành đã thanh toán khoảng 119,3 nghìn tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu, tương đương 38,6% nghĩa vụ thanh toán dự kiến của cả năm.

Ở chiều ngược lại, hoạt động huy động vốn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn chưa đủ bù đắp lượng trái phiếu rút khỏi lưu hành. FiinGroup cho biết quy mô thị trường tiếp tục thu hẹp quý thứ hai liên tiếp khi giá trị TPDN lưu hành đến cuối quý II đạt khoảng 1,38 triệu tỷ đồng, giảm 0,5% so với cuối quý I và cuối năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành đạt 226,5 nghìn tỷ đồng, thấp hơn khoảng 2,7% so với tổng giá trị mua lại trước hạn và đáo hạn khoảng 232,7 nghìn tỷ đồng. Đây là diễn biến trái ngược với nửa đầu năm 2025, khi lượng phát hành mới cao hơn 54,7% giá trị mua lại và đáo hạn, giúp quy mô thị trường mở rộng 7,6%.

Phát hành trái phiếu dần phục hồi

Về cơ cấu thị trường, phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm ưu thế với khoảng 1,22 triệu tỷ đồng trái phiếu lưu hành, tương đương 88,9% tổng quy mô thị trường, dù tỷ trọng đã giảm nhẹ so với cuối năm 2025 do các ngân hàng tăng cường mua lại trước hạn. Trong khi đó, quy mô trái phiếu phát hành ra công chúng đạt khoảng 152,7 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với cuối năm trước nhưng mới chiếm 11,1% tổng lượng trái phiếu lưu hành.

Áp lực thanh toán trái phiếu quý III giảm, thị trường vẫn chịu sức ép huy động vốn

Trong quý II/2026, tổng giá trị phát hành TPDN đạt 184,9 nghìn tỷ đồng, tăng 344% so với quý trước nhưng giảm 24,1% so với cùng kỳ năm 2025. Kênh phát hành riêng lẻ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với 177,5 nghìn tỷ đồng, chiếm tới 96% tổng giá trị phát hành trong quý.

Xét theo ngành, ngân hàng vẫn là nhóm có quy mô trái phiếu lưu hành lớn nhất với khoảng 641 nghìn tỷ đồng, chiếm 46,6% toàn thị trường. Tuy nhiên, dư nợ trái phiếu của nhóm này giảm 5,6% so với cuối năm 2025 do hoạt động mua lại trước hạn vượt giá trị phát hành mới. Riêng trong quý II, các ngân hàng đã mua lại khoảng 130 nghìn tỷ đồng trái phiếu, cao hơn 47% lượng phát hành mới và tăng gần 4,8 lần so với quý trước.

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản tiếp tục mở rộng huy động vốn khi giá trị trái phiếu lưu hành đạt khoảng 429,5 nghìn tỷ đồng vào cuối quý II, tăng 8,8% so với cuối năm 2025 và chiếm 31,2% thị trường. Trong 6 tháng đầu năm, nhóm này phát hành khoảng 98,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu, tăng 155% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến phục hồi tiếp tục được ghi nhận trong tháng 6 khi tổng giá trị phát hành đạt 77,8 nghìn tỷ đồng, tăng 42,5% so với tháng trước và là tháng phục hồi thứ tư liên tiếp. Động lực chủ yếu đến từ nhóm phi ngân hàng với giá trị phát hành 41,5 nghìn tỷ đồng, vượt nhóm ngân hàng và chiếm hơn 53% toàn thị trường. Riêng bất động sản huy động khoảng 28,8 nghìn tỷ đồng, tăng 87,5% so với tháng trước và hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Tháng 6 cũng ghi nhận sự trở lại của nhóm du lịch và giải trí sau 5 tháng không phát hành trái phiếu. Cùng với đó, thanh khoản trên thị trường thứ cấp tiếp tục cải thiện khi tổng giá trị giao dịch đạt 187,3 nghìn tỷ đồng, tương đương bình quân 8,5 nghìn tỷ đồng mỗi ngày, tăng 33,6% so với tháng trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Nhóm bất động sản chiếm hơn một nửa giá trị giao dịch toàn thị trường, trong khi giao dịch của nhóm du lịch và giải trí cũng tăng mạnh so với tháng trước.

Thu Hương
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áp lực thanh toán thanh toán trái phiếu trái phiếu doanh nghiệp trái phiếu đáo hạn trái phiếu phi ngân hàng trái phiếu ngân hàng phát hành trái phiếu trái phiếu riêng lẻ fiingroup

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