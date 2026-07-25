Dòng vốn rút ròng hơn 20.000 tỷ đồng khỏi các quỹ đầu tư

Hiệu suất các quỹ phân hóa mạnh

Theo phân tích của FiinGroup về hoạt động các quỹ đầu tư tại Việt Nam trong tháng 6/2026, các quỹ đầu tư tiếp tục bị rút ròng gần 20.200 tỷ đồng trong nửa đầu năm, dù áp lực đã hạ nhiệt trong quý II. Trong bối cảnh đó, hiệu suất giữa các nhóm quỹ tiếp tục phân hóa rõ nét khi nhóm quỹ cổ phiếu suy giảm mạnh trước diễn biến kém tích cực của thị trường chứng khoán, nhóm quỹ trái phiếu vẫn duy trì mức sinh lời ổn định, còn nhóm quỹ cân bằng ghi nhận hiệu quả thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, hiệu suất bình quân của nhóm quỹ cổ phiếu đảo chiều từ mức tăng 0,8% trong 6 tháng đầu năm 2025 sang giảm 2,7% trong cùng kỳ năm 2026. Mức sinh lời này cũng thấp hơn nhiều so với bình quân 3 năm là 12,6% và 5 năm là 5,6%. Trong bối cảnh khoảng 70% cổ phiếu trên thị trường giảm giá, phần lớn các nhà quản lý quỹ gặp khó khăn trong việc tạo lợi nhuận.

Có 56/88 quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất âm trong nửa đầu năm, tương đương khoảng 64%, gần gấp đôi tỷ lệ cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, 14 quỹ duy trì hiệu suất âm liên tiếp từ tháng 3 đến tháng 6, trong đó có một số quỹ thuộc VinaCapital và Dragon Capital.

Riêng trong tháng 6, diễn biến có phần cải thiện khi số quỹ có hiệu suất âm giảm xuống còn 49/88 quỹ, từ mức 72/84 quỹ của tháng trước. Có 28 quỹ chuyển từ trạng thái giảm sang tăng trưởng dương, nổi bật là quỹ VINACAPITAL-VVF với mức tăng 0,9% trong tháng nhờ nắm giữ các cổ phiếu như ACB, MWG và QNS.

Hiệu suất suy yếu diễn ra ở cả ba loại hình quỹ cổ phiếu. Có 37/53 quỹ mở, 16/27 quỹ ETF và 3/6 quỹ đóng ghi nhận mức sinh lời âm trong nửa đầu năm. Chỉ một số ít quỹ duy trì được hiệu suất dương trong cả quý II và 6 tháng đầu năm, như EVESG, Fubon FTSE Vietnam ETF và Xtrackers Vietnam ETF. Điểm chung của các quỹ này là danh mục tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM và STB - những mã có diễn biến tích cực trong nửa đầu năm.

Trong tháng 6, có 16/27 quỹ trái phiếu cải thiện hiệu suất so với tháng trước, trong đó VCBF-FIF tăng 1,3%, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp cải thiện. Ngược lại, một số quỹ quy mô lớn như TCBF, VINACAPITAL-VFF và DCBF ghi nhận hiệu suất chững lại, đồng thời tiếp tục bị rút ròng.

Trong khi đó, nhóm quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì mức sinh lời ổn định với hiệu suất bình quân đạt 3,1%, nhỉnh hơn mức 2,97% cùng kỳ năm trước và cao hơn lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 12 tháng tại bốn ngân hàng thương mại nhà nước, khoảng 2,9%. Có 15/27 quỹ đạt mức sinh lời từ 3,1% đến 4,7%, vượt lãi suất tiền gửi. Dẫn đầu là Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF (VCBF-FIF) với hiệu suất 4,7% nhờ nắm giữ tỷ trọng lớn trái phiếu doanh nghiệp của Masan, Coteccons và Vinhomes.

Tuy nhiên, dòng vốn vẫn tiếp tục rút khỏi nhóm quỹ trái phiếu. Có 20/28 quỹ bị rút ròng trong nửa đầu năm, cho thấy mức sinh lời hiện tại chưa đủ hấp dẫn so với tiền gửi ngân hàng, nhất là khi nhiều ngân hàng thương mại tư nhân áp dụng lãi suất cao hơn và nhà đầu tư còn phải cân nhắc chi phí quản lý cũng như biến động giá trị tài sản quỹ.

Rút ròng hạ nhiệt nhưng chưa đảo chiều

Đối với nhóm quỹ cân bằng, hiệu suất bình quân chỉ đạt 0,3%, thấp hơn đáng kể so với mức 2,4% của cùng kỳ năm trước. Xu hướng này xuất hiện ở 9/11 quỹ, chủ yếu là các quỹ có tỷ trọng cổ phiếu trên 51%, cho thấy hiệu quả đầu tư chịu ảnh hưởng lớn từ khả năng phân bổ tài sản và kiểm soát rủi ro trong bối cảnh thị trường phân hóa. Ngược lại, Quỹ Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF) nổi bật với mức sinh lời 6,3% nhờ đầu tư vào các cổ phiếu tăng giá như ACB, MSB, POW và VIC.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ đầu tư chứng khoán đạt khoảng 263,7 nghìn tỷ đồng, giảm 1,4% so với cuối tháng 5 và giảm 7% so với cuối năm 2025. So với mức đỉnh cuối tháng 8/2025, quy mô NAV đã giảm 12,4%, tương đương khoảng 37,2 nghìn tỷ đồng. Mức giảm tập trung ở nhóm quỹ cổ phiếu và quỹ trái phiếu, phản ánh tác động đồng thời từ hiệu suất đầu tư kém tích cực và xu hướng rút ròng kéo dài.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, các quỹ đầu tư bị rút ròng gần 20,2 nghìn tỷ đồng, tăng 47,1% so với cùng kỳ và tương đương 58,3% quy mô rút ròng của cả năm 2025. Trong đó, nhóm quỹ cổ phiếu bị rút ròng gần 13,3 nghìn tỷ đồng, còn nhóm quỹ trái phiếu đảo chiều sang rút ròng khoảng 7,3 nghìn tỷ đồng, cao hơn tổng giá trị rút ròng của cả năm 2025. Riêng quý II, quy mô rút ròng giảm còn gần 6.000 tỷ đồng, thấp hơn 57,9% so với quý I và là quý thứ sáu liên tiếp ghi nhận dòng vốn rút khỏi các quỹ.

Theo FiinGroup, dù áp lực rút ròng đã hạ nhiệt trong quý II và tháng 6, xu hướng này chưa thực sự đảo chiều. Dòng vốn toàn cầu vẫn có xu hướng rút khỏi các thị trường cận biên và mới nổi quy mô nhỏ, trong khi hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ lớn và kỳ đánh giá nâng hạng thị trường của FTSE Russell vào tháng 9/2026 có thể tiếp tục khiến dòng vốn vào các quỹ đóng và quỹ ETF biến động trong thời gian tới.

Về diễn biến danh mục đầu tư trong tháng 6, các quỹ mở gia tăng giải ngân sau khi nâng tỷ trọng tiền mặt trong tháng trước. Nhóm cổ phiếu ngân hàng như ACB, OCB, BID và VCB tiếp tục được mua ròng, trong đó ACB thu hút dòng tiền mạnh nhất. Bên cạnh đó, VND được mua ròng trở lại sau ba tháng liên tiếp bị bán, còn POW ghi nhận tháng thứ ba liên tiếp được các quỹ tăng tỷ trọng.

Ở chiều ngược lại, HPG bị bán ròng mạnh nhất sau bốn tháng liên tiếp được mua vào, cùng với NVL, VHM, SHS và VIX cũng nằm trong nhóm cổ phiếu bị các quỹ giảm tỷ trọng.