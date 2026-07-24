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Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy năm 2026 được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm

22:16 | 24/07/2026
(TBTCO) - Ngày 24/7, Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy đã họp, bỏ phiếu nhất trí trao giải năm 2026 cho Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Nhà lãnh đạo Việt Nam được trao tặng giải thưởng quốc tế cao quý này vì những đóng góp to lớn vào sự nghiệp củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc.
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Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy năm 2026 được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Đăng Khoa

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, tham dự cuộc bình bầu từ thành phố Saint Petersburg theo hình thức trực tuyến, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Tổng Giám đốc Nhà hát Bolshoi, Giám đốc nghệ thuật kiêm Giám đốc Nhà hát Mariinsky (Saint Petersburg), Nghệ sỹ Nhân dân Nga Valery Gergiev nhấn mạnh, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời giữ vững bản sắc văn hóa riêng trong bức tranh đa sắc của thế giới.

Các thành viên Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy đặc biệt ghi nhận đóng góp của nhà lãnh đạo Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng đất nước, đóng góp thành công vào sự nghiệp vì sự công bằng trên thế giới, tôn trọng luật pháp quốc tế, quảng bá ra thế giới truyền thống yêu hòa bình, nhân văn và đối thoại của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Các đại diện Hội đồng Giám khảo khác như Tổng Giám đốc Bảo tàng Nhà nước Lev N. Tolstoy, hậu duệ của đại văn hào Tolstoy, ông Vladimir Tolstoy (Nga), nhà hoạt động xã hội người Pháp Pierre de Gaulle, Ủy viên Ban Chấp hành Quốc gia đảng Đại hội Dân tộc Phi, nghị sỹ Quốc hội Nam Phi Lindiwe Sisulu (dự trực tuyến) trong các phát biểu nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ và giữ gìn các giá trị nhân văn cốt lõi mà các nhân vật lịch sử, như đại văn hào Lev Tolstoy cùng nhiều đại diện của các dân tộc khác, đã giành nhiều tác phẩm nổi tiếng của mình để lan tỏa đến nhân loại.

Họ cũng đặc biệt ghi nhận thành công của Việt Nam trong phát triển và hội nhập. Đất nước châu Á gần như bị tàn phá hoàn toàn trong chiến tranh, nhưng đã phục hồi và cho thấy sự tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc, thực sự là nguồn cảm hứng cho nhiều dân tộc trên thế giới cùng phấn đấu trong sự nghiệp vì hòa bình.

Vì những thành tựu đó, tất cả thành viên Ban Giám khảo đã nhất trí bỏ phiếu chọn trao giải thưởng Lev Tolstoy năm 2026 cho lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, như một sự khẳng định tôn vinh sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa các dân tộc.

Đây là lần thứ ba Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy được trao.

Năm 2024, giải thưởng đầu tiên được trao cho Liên minh châu Phi vì những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp củng cố hòa bình. Năm 2025, những người đoạt giải là Tổng thống Cộng hòa Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Tổng thống Cộng hòa Tajikistan Emomali Rahmon và Tổng thống Cộng hòa Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Giải thưởng được Hội đồng quốc tế gồm các nhà hoạt động chính trị, xã hội và văn hóa có uy tín từ Argentina, Belarus, Ấn Độ, Trung Quốc, Liên bang Nga, Pháp, Cộng hòa Nam Phi và Nhật Bản bầu chọn.

Lễ trao giải Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ được tiến hành vào thời gian thích hợp./.

Theo TTXVN
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