Tài chính

Hà Nội ra Chỉ thị triển khai kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm

21:46 | 24/07/2026
(TBTCO) - Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành Chỉ thị về kịch bản tăng trưởng và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 13,44% trong nửa cuối năm, đồng thời yêu cầu các sở, ngành chuyển mạnh từ quản lý theo quy trình sang quản trị theo kết quả, lấy sản phẩm đầu ra và mức đóng góp vào tăng trưởng làm căn cứ đánh giá trách nhiệm.
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Mặc dù GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Hà Nội tăng 8,22% - mức cao nhất trong nhiều năm và cao hơn bình quân cả nước, nhưng vẫn thấp hơn 2,14 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra, chưa đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trên cơ sở đó, UBND TP. Hà Nội xác định 6 tháng cuối năm phải đạt mức tăng trưởng 13,44%, trong đó quý III tăng 12,54% và quý IV tăng 14,26%, để đưa GRDP cả năm đạt từ 11% trở lên.

Theo Chỉ thị, thành phố sẽ đổi mới phương thức điều hành theo hướng quản trị bằng mục tiêu, điều hành bằng số liệu, đánh giá bằng kết quả và kiểm soát bằng sản phẩm đầu ra. Mỗi nhiệm vụ đều phải lượng hóa thành chỉ tiêu cụ thể, xác định rõ đơn vị chủ trì, thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra. Đồng thời, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với mức độ đóng góp vào tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Để tạo động lực tăng trưởng, Hà Nội xác định công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực chính, ưu tiên phát triển bốn nhóm ngành trọng điểm gồm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, điện tử - bán dẫn - tự động hóa và công nghiệp số. Song song với đó là đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, R&D và logistics.

Trong lĩnh vực xây dựng, thành phố yêu cầu rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và khởi công, thi công 144 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, 159 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, 3 dự án nhà ở cho thuê và 8 dự án cải tạo chung cư cũ.

Hà Nội ra Chỉ thị triển khai kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm
Hà Nội ra Chỉ thị triển khai kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm. Ảnh minh họa

Đối với thương mại - dịch vụ, Hà Nội đặt mục tiêu tổ chức ít nhất một chương trình xúc tiến thương mại hoặc kết nối cung cầu quy mô lớn mỗi tháng trong 6 tháng cuối năm; hoàn thành các chương trình kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường cuối năm và bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu hoặc biến động giá bất thường. Thành phố cũng sẽ phát triển mạnh thương mại điện tử, kinh tế số và đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp chủ lực vào hệ thống phân phối hiện đại.

Về đầu tư công, Chỉ thị yêu cầu bảo đảm giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn đến ngày 31/12/2026; công khai tiến độ giải ngân của từng dự án và áp dụng chế tài đối với chủ đầu tư, nhà thầu chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan. Các địa phương được yêu cầu xây dựng kế hoạch giải ngân theo tuần, theo tháng, đẩy mạnh thi công “3 ca, 4 kíp”, triển khai ngay khi có mặt bằng sạch.

Song song với thúc đẩy đầu tư, Hà Nội sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch và thu hút đầu tư ngoài ngân sách; hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai với hơn 3,2 triệu thửa đất đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” trước ngày 30/7 và gần 950.000 thửa đất còn lại trước ngày 30/8/2026.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong tạo động lực tăng trưởng mới. Thành phố sẽ triển khai đợt cao điểm 100 ngày về chuyển đổi số, mở rộng dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp, phấn đấu 100% thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến, trong đó 80% được thực hiện toàn trình, đồng thời giảm 50% thời gian giải quyết và 50% thành phần hồ sơ đối với các thủ tục hành chính sau khi tái cấu trúc.

Để bảo đảm kịch bản tăng trưởng được thực hiện hiệu quả, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, UBND các phường, xã báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 16 hằng tháng; đồng thời công khai tiến độ, tăng cường kiểm tra thực địa và xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị chậm triển khai hoặc không hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Nguyên Phương
Từ khóa:
hà nội chỉ thị tăng trưởng hai con số cuối năm

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