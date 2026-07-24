Doanh nghiệp

Tuân thủ SPS để giữ vững thị trường EU và Anh

18:22 | 24/07/2026
(TBTCO) - Các ưu đãi từ EVFTA và UKVFTA đang mở rộng cơ hội cho nông sản Việt Nam vào EU và Vương quốc Anh. Tuy nhiên, cùng với lợi thế thuế quan, các thị trường này liên tục siết chặt các quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Chủ động cập nhật, tuân thủ các quy định SPS đang trở thành điều kiện then chốt để doanh nghiệp giữ vững thị trường xuất khẩu.
aa
Hàng loạt thị trường siết rào cản SPS: Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản đối mặt yêu cầu mới 34 quy định SPS mới từ các thị trường lớn có thể tác động đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam

Giữ thị trường bằng năng lực đáp ứng tiêu chuẩn

Đó là thông điệp được nhấn mạnh tại Hội nghị cập nhật các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA), do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 24/7.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Ngô Hồng Phong - Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, kiêm Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã mở ra cơ hội lớn để nông sản, thực phẩm Việt Nam mở rộng xuất khẩu vào những thị trường có giá trị cao như EU và Vương quốc Anh. Tuy nhiên, cùng với ưu đãi thuế quan, các thị trường này cũng liên tục nâng cao các hàng rào kỹ thuật về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn, bao bì, quản lý vùng nguyên liệu và cơ sở chế biến.

Theo ông Phong, đáp ứng các quy định SPS hiện không còn đơn thuần là yêu cầu kỹ thuật mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để duy trì thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

Tuân thủ SPS để giữ vững thị trường EU và Anh
Ông Ngô Hồng Phong - Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, kiêm Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Xu hướng thương mại nông sản toàn cầu cũng đang chuyển mạnh sang các tiêu chuẩn minh bạch, chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng trên toàn chuỗi giá trị. Vì vậy, doanh nghiệp muốn tận dụng hiệu quả EVFTA và UKVFTA không chỉ cần hưởng ưu đãi thuế quan mà còn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc cũng như các tiêu chí phát triển bền vững.

EU và Vương quốc Anh hiện là hai thị trường xuất khẩu quan trọng của nông, lâm, thủy sản Việt Nam. Riêng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang EU đạt khoảng 9,28 tỷ USD, chiếm khoảng 13% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành, đứng thứ ba sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các quy định SPS, đặc biệt về giới hạn dư lượng tối đa (MRL), kiểm dịch động thực vật hay Quy định chống mất rừng của EU (EUDR) vẫn liên tục được cập nhật.

Theo ông Ngô Hồng Phong, yêu cầu của EU hiện đã mở rộng từ các tiêu chuẩn SPS truyền thống sang chuyển đổi số, minh bạch dữ liệu và phát triển bền vững. Nếu doanh nghiệp không chủ động cập nhật quy định và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xuyên suốt chuỗi sản xuất, chế biến và xuất khẩu thì nguy cơ bị gián đoạn hoặc mất thị trường là rất lớn.

TP. Hồ Chí Minh xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng SPS

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Trúc Thanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, lợi thế cạnh tranh không còn dựa chủ yếu vào quy mô sản xuất hay chi phí thấp mà phụ thuộc vào khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển xanh.

Theo ông Thanh, EVFTA và UKVFTA không chỉ mở ra cơ hội thị trường mà còn thúc đẩy ngành nông nghiệp chuyển từ tăng trưởng theo sản lượng sang phát triển dựa trên chất lượng, tiêu chuẩn và giá trị gia tăng.

Hiện TP. Hồ Chí Minh có hơn 450 doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, với kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 8,29 tỷ USD, đóng vai trò đầu mối kết nối các vùng nguyên liệu với thị trường quốc tế.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại; thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng; nâng cao năng lực kiểm nghiệm, kiểm định; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các quy định SPS và phát triển các chuỗi cung ứng nông sản minh bạch, an toàn, có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Tuân thủ SPS để giữ vững thị trường EU và Anh
Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến.

EU tiếp tục siết tiêu chuẩn, doanh nghiệp phải chủ động thích ứng

Thông tin tại hội nghị, TS. Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, dù cùng thuộc châu Âu nhưng EU và Vương quốc Anh hiện áp dụng hai hệ thống quy định riêng theo EVFTA và UKVFTA. Doanh nghiệp không thể áp dụng chung một bộ tiêu chuẩn cho cả hai thị trường.

Ông Nam dẫn chứng trường hợp một lô xúc xích chay của Việt Nam bị phát hiện có protein động vật do sử dụng ruột heo làm vỏ bao. Sản phẩm ghi nhãn “ăn chay” nhưng không đáp ứng đúng quy định của nước nhập khẩu, dẫn đến nguy cơ bị cảnh báo và xử lý.

Theo TS. Ngô Xuân Nam, nếu doanh nghiệp không cập nhật kịp thời các quy định mới, hàng hóa có thể bị tăng tần suất kiểm tra, trả về, tiêu hủy hoặc phát sinh thêm nhiều chi phí tuân thủ.

Đáng chú ý, EU đang dự kiến tiếp tục siết chặt mức dư lượng tối đa (MRL) đối với 8 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, gồm azocyclotin, chlorfenapyr, fenpropathrin, profenofos, cyhexatin, dicofol, endosulfan và fenarimol. Quy định này dự kiến được thông qua vào tháng 7/2027.

Bên cạnh đó, EU cũng sẽ điều chỉnh MRL của 6 hoạt chất khác, trong đó có carbofuran và nhóm quizalofop.

Theo TS. Ngô Xuân Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, EU đã thể hiện 5 xu hướng lớn trong quản lý SPS. Đó là tiếp tục siết chặt MRL; kiểm tra theo từng sản phẩm thay vì áp dụng chung; tăng cường kiểm soát dựa trên đánh giá rủi ro; mở rộng danh mục kiểm dịch thực vật và yêu cầu doanh nghiệp phải theo dõi cả các quy định riêng của từng quốc gia thành viên EU.

Đối với Vương quốc Anh, xu hướng điều chỉnh hiện có phần linh hoạt hơn khi một số quy định về mức dư lượng được nới lỏng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn của Anh sẽ đủ điều kiện vào EU, bởi mỗi thị trường vẫn áp dụng hệ thống quy định riêng.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật các quy định về SPS trong Hiệp định EVFTA), UKVFTA). Cụ thể, Quy định biện pháp SPS, quy trình, thủ tục nhập khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường EU và Vương quốc Anh do bà Vũ Thị Huế - Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình bày; Quy định biện pháp SPS, quy trình, thủ tục nhập khẩu sản phẩm thực vật vào thị trường EU và Vương quốc Anh do TS. Phan Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu II - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình bày; Quy định chống phá rừng của EU (EUDR) và các hoạt động thích ứng của Việt Nam do TS. Trương Tất Đơ - Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm trình bày; Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nông sản vào thị trường EU và Vương quốc Anh do bà Đào Thu Vinh - Giám đốc Điều hành Hiệp hội CropLife Việt Nam trình bày; Giới thiệu Hệ thống cảnh báo sớm - Hướng dẫn kiểm soát rủi ro hàng xuất EU và tra cứu thông tin SPS theo thị trường do TS. Jochen Peter Zoller - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tentamus, Cộng hòa Liên bang Đức và ông Lương Phước Vinh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tentamus Việt Nam trình bày.
Nguyên Phương
Từ khóa:
sps việt nam cập nhật quy định xuất khẩu nông lâm thủy sản eu anh

Bài liên quan

34 quy định SPS mới từ các thị trường lớn có thể tác động đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam

34 quy định SPS mới từ các thị trường lớn có thể tác động đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam

Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 100 tỷ USD - khả thi nếu tạo đột phá về mô hình tăng trưởng

Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 100 tỷ USD - khả thi nếu tạo đột phá về mô hình tăng trưởng

Việt Nam - Vương quốc Anh hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi

Việt Nam - Vương quốc Anh hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi

Dành cho bạn

Siết xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Siết xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Thuế tỉnh Phú Thọ: Quyết tâm hoàn thành chiến dịch "Làm sạch mã số thuế"

Thuế tỉnh Phú Thọ: Quyết tâm hoàn thành chiến dịch "Làm sạch mã số thuế"

Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt đến 150 triệu đồng

Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt đến 150 triệu đồng

Sản lượng tiêu thụ giảm gần 58%, lợi nhuận Phân bón Bình Điền lao dốc

Sản lượng tiêu thụ giảm gần 58%, lợi nhuận Phân bón Bình Điền lao dốc

Đầu tư hạ tầng logistics, tăng năng lực cạnh tranh chuỗi cung ứng

Đầu tư hạ tầng logistics, tăng năng lực cạnh tranh chuỗi cung ứng

Về nguồn tri ân các thế hệ cán bộ ngành Tài chính

Về nguồn tri ân các thế hệ cán bộ ngành Tài chính

Đọc thêm

Ký kết hợp đồng tín dụng 7.300 tỷ đồng tài trợ dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV

Ký kết hợp đồng tín dụng 7.300 tỷ đồng tài trợ dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV

(TBTCO) - Ngày 24/7/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp– Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV với tổng giá trị 7.300 tỷ đồng.
KIM LONG MOTOR cung cấp 100 xe buýt điện cho Phương Trinh Buslines, thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh

KIM LONG MOTOR cung cấp 100 xe buýt điện cho Phương Trinh Buslines, thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh

(TBTCO) - Việc hợp tác giữa KIM LONG MOTOR và Phương Trinh Buslines sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch...
Niềm tin doanh nghiệp được củng cố qua cải cách hành chính thuế

Niềm tin doanh nghiệp được củng cố qua cải cách hành chính thuế

(TBTCO) - Ngành Thuế xác định cải cách không chỉ là yêu cầu quản lý nhà nước, mà còn là trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Theo đó, ngành Thuế đã không ngừng đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm củng cố niềm tin, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Đồng bộ thể chế, tạo động lực cho thị trường

Đồng bộ thể chế, tạo động lực cho thị trường

(TBTCO) - Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được kỳ vọng tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn”, tạo động lực phát triển cho thị trường. Theo các chuyên gia, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, các dự luật này cần hoàn thiện theo hướng đồng bộ với các luật liên quan, phát huy vai trò kiến tạo của Nhà nước.
Vinachem đóng góp chăm lo người có công với cách mạng, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Vinachem đóng góp chăm lo người có công với cách mạng, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

(TBTCO) - Sáng 23/7/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Tham dự hội nghị, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem), ông Phùng Quang Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem đã trao tặng 10 tỷ đồng ủng hộ phong trào “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng”.
Cảng hàng không Quảng Trị của Bầu Hiển có chuyển động mới

Cảng hàng không Quảng Trị của Bầu Hiển có chuyển động mới

(TBTCO) - Sáng 22/7, Liên danh Nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T và Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 cùng với doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị đã tổ chức Lễ cất nóc Đài Kiểm soát không lưu Dự án Cảng hàng không Quảng Trị.
Phát triển nguyên liệu xanh bền vững - chìa khóa để ngành gỗ chạm mốc 25 tỷ USD

Phát triển nguyên liệu xanh bền vững - chìa khóa để ngành gỗ chạm mốc 25 tỷ USD

(TBTCO) - Để đạt mục tiêu 25 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2030, ngành gỗ Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa vào khai thác nguyên liệu sang phát triển chuỗi giá trị xanh, chủ động nguồn nguyên liệu trong nước, gắn chế biến sâu với quản lý rừng bền vững và bảo vệ môi trường.
Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng với hàng tạm nhập - tái xuất

Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng với hàng tạm nhập - tái xuất

(TBTCO) - Ngày 23/7, Cục Hải quan ban hành Công văn hỏa tốc gửi các Chi cục Hải quan khu vực nhằm hướng dẫn thống nhất việc thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất sau khi nhận được phản ánh của một số đơn vị về những vướng mắc trong quá trình áp dụng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán phái sinh ngày 24/7: Giao dịch giảm nhiệt phiên cuối tuần

Chứng khoán phái sinh ngày 24/7: Giao dịch giảm nhiệt phiên cuối tuần

Khối ngoại xả hơn nửa nghìn tỷ đồng cổ phiếu PNJ trong phiên giao dịch kỷ lục

Khối ngoại xả hơn nửa nghìn tỷ đồng cổ phiếu PNJ trong phiên giao dịch kỷ lục

Kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử giúp nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử giúp nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Tuân thủ SPS để giữ vững thị trường EU và Anh

Tuân thủ SPS để giữ vững thị trường EU và Anh

Xi măng La Hiên hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng

Xi măng La Hiên hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (24/7): USD đồng loạt tăng khi Mỹ áp thuế mới với hơn 60 đối tác, trong đó có Việt Nam

Tỷ giá USD hôm nay (24/7): USD đồng loạt tăng khi Mỹ áp thuế mới với hơn 60 đối tác, trong đó có Việt Nam