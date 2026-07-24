Đầu tư hạ tầng logistics, tăng năng lực cạnh tranh chuỗi cung ứng

Thời điểm quan trọng để logistics Việt Nam bứt phá

Ngày 24/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn Logistics kết nối các khu vực với chủ đề: “Tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu - Cơ hội mới cho logistics Việt Nam”. Sự kiện quy tụ đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu cùng nhiều đối tác quốc tế nhằm trao đổi về xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng và các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của logistics Việt Nam.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng nhận định, lĩnh vực logistics toàn cầu đang chịu tác động mạnh từ những biến động địa chính trị, khiến các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển dịch đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh nhằm duy trì năng lực cạnh tranh.

Sự kiện quy tụ đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu cùng nhiều đối tác quốc tế. Ảnh: Việt Dũng.

Theo Thứ trưởng, xu hướng này vừa tạo ra thách thức, vừa mở ra cơ hội cho những quốc gia có vị trí chiến lược, môi trường đầu tư ổn định và năng lực sản xuất tốt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Đối với Việt Nam, đây là thời điểm quan trọng để phát huy lợi thế về vị trí địa kinh tế, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do và môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện nhằm thu hút dòng dịch chuyển đầu tư, phát triển sản xuất và mở rộng thị trường xuất khẩu” - Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Bà Phan Thị Thắng cho biết thêm, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế tối thiểu 10% trong năm 2026. Trong đó xuất nhập khẩu tiếp tục là động lực quan trọng với mục tiêu tăng khoảng 8%, riêng xuất khẩu phấn đấu tăng 15-16% so với năm 2025.

Thực tế, trong 6 tháng đầu năm 2026, bất chấp nhiều biến động của kinh tế thế giới, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt gần 550 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 266,5 tỷ USD, tăng 21%, còn nhập khẩu đạt khoảng 283,2 tỷ USD, tăng 33,4%.

Theo Thứ trưởng, những con số này phản ánh năng lực thích ứng ngày càng cao của nền sản xuất Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Giảm chi phí logistics là yêu cầu cấp bách

Cùng với sự gia tăng quy mô thương mại quốc tế, yêu cầu nâng cao năng lực logistics quốc gia cũng trở nên cấp thiết hơn.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương, năng lực logistics không chỉ quyết định tốc độ lưu chuyển hàng hóa mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đưa tỷ trọng giá trị gia tăng của ngành logistics lên 5 - 7% GDP, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 12 - 15%/năm, đồng thời giảm tỷ lệ chi phí logistics từ khoảng 17% GDP hiện nay xuống còn 12 - 15%.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận với chủ đề “Kết nối hạ tầng logistics Việt Nam với chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu”. Ảnh: Việt Dũng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng logistics, tăng cường kết nối vùng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tại diễn đàn, đại diện TP. Hồ Chí Minh, Quảng Trị và Hải Phòng đã chia sẻ định hướng phát triển hệ thống logistics gắn với lợi thế từng địa phương.

Trong đó, TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển hệ thống logistics hiện đại, phát huy vai trò trung tâm kinh tế và cửa ngõ giao thương của khu vực phía Nam; Quảng Trị phát triển logistics gắn với Hành lang Kinh tế Đông - Tây; còn Hải Phòng hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm logistics và cảng biển quốc tế của khu vực phía Bắc.

Ở góc độ doanh nghiệp, đại diện APM Terminals, Cảng Busan (Hàn Quốc) và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã chia sẻ kinh nghiệm về phát triển hệ thống cảng biển, logistics hậu cảng, vận tải đa phương thức, chuyển đổi số và logistics xanh.

Các doanh nghiệp cho rằng việc đầu tư đồng bộ hạ tầng, nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển và tăng cường kết nối với mạng lưới vận tải quốc tế sẽ là chìa khóa nâng cao sức cạnh tranh của chuỗi cung ứng Việt Nam.

Tại phiên thảo luận với chủ đề “Kết nối hạ tầng logistics Việt Nam với chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu", các đại biểu tập trung trao đổi về giải pháp phát triển hạ tầng logistics đồng bộ, thúc đẩy vận tải đa phương thức, phát triển logistics xanh, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế.

Nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù Việt Nam khó có thể tác động trực tiếp đến biến động của cước vận tải quốc tế, nhưng hoàn toàn có thể nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc giảm chi phí logistics trong nước, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết vùng.

Kết luận tại diễn đàn, Ban Tổ chức cho rằng các khuyến nghị từ cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hệ thống logistics hiện đại, thông minh và bền vững, tạo nền tảng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.