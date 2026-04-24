Đầu tư

Kết nối FDI Connect 2026: Nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Song Linh

18:01 | 24/04/2026
(TBTCO) - Diễn đàn “Kết nối FDI - FDI Connect 2026” do VCCI phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức đã mở ra không gian đối thoại thực chất giữa doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước và cơ quan quản lý, qua đó nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết: nâng cao năng lực nội sinh, tăng liên kết để Việt Nam vươn lên chuỗi giá trị cao hơn.
Không gian đối thoại chiến lược cho chuỗi cung ứng bền vững

Chiều ngày 24/4/2026, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Diễn đàn “Kết nối FDI - FDI Connect 2026” với chủ đề “Hướng tới chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức thu hút khoảng 600 đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức quốc tế.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc sâu rộng, Việt Nam được đánh giá là điểm đến chiến lược. Lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở chi phí thấp mà chuyển sang năng lực thích ứng, minh bạch và phát triển bền vững.

Chủ tịch VCCI PGS TS Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động xúc tiến đầu tư mà là “không gian đối thoại chiến lược”, nơi các chủ thể cùng chia sẻ tầm nhìn, kết nối nguồn lực và kiến tạo tương lai chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông, làn sóng dịch chuyển đầu tư hiện nay khiến các tập đoàn đa quốc gia ưu tiên những hệ sinh thái có khả năng vận hành ổn định, thích ứng nhanh và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

“Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế. Nhưng để thu hút FDI thế hệ mới, cần nâng cao năng lực nội sinh, đặc biệt là năng lực của doanh nghiệp trong nước” - ông Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI cho rằng, Việt Nam cần chuyển từ tư duy “tham gia” sang “nâng cao vị thế” trong chuỗi giá trị. Doanh nghiệp nội cần từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao như nghiên cứu, thiết kế và đổi mới sáng tạo.

Thực tế cho thấy, một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay là mức độ liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước còn hạn chế. Tỷ lệ nội địa hóa trong nhiều ngành chưa cao, số doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng với vai trò nhà cung ứng cấp 1 còn ít.

Diễn đàn vì vậy đóng vai trò cầu nối thực chất, giúp doanh nghiệp hai khối gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đồng thời tạo kênh để cơ quan quản lý nhận diện và tháo gỡ các rào cản về thể chế, thủ tục và hạ tầng, góp phần tăng cường tương tác thực chất giữa các bên tham gia.

Bắc Ninh và chiến lược nâng chất dòng vốn FDI

Là địa phương đăng cai, Bắc Ninh được xem là hình mẫu trong thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết, từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh đã vươn lên trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử. Năm 2025, tỉnh đạt tăng trưởng 10,27%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 182 tỷ USD, thu hút 18,6 tỷ USD vốn đầu tư.

Các đại biểu thảo luận tại diễn đàn

Bước vào giai đoạn mới, Bắc Ninh chuyển mạnh sang thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường và có khả năng lan tỏa. “Tỉnh xác định rõ yêu cầu đổi mới mô hình thu hút đầu tư theo hướng chất lượng, gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững” - ông Sơn nhấn mạnh.

Ở góc độ nhà đầu tư quốc tế, ông Kim In Woo - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) cho rằng môi trường đầu tư hiện nay đã thay đổi đáng kể. Doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến chi phí mà còn chú trọng năng lực công nghệ, chất lượng nhân lực, khả năng kết nối và tính ổn định của chính sách.

Theo số liệu được chia sẻ, năm 2025 kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đạt 94,5 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030. Tổng vốn đầu tư lũy kế của Hàn Quốc tại Việt Nam đạt hơn 95 tỷ USD với hơn 10.400 dự án.

Trong bức tranh đó, Bắc Ninh giữ vai trò là một trong những cứ điểm sản xuất quan trọng, đặc biệt trong ngành điện tử và công nghệ cao.

Tuy nhiên, ông Kim In Woo cũng lưu ý, nếu chỉ dừng ở gia công, lắp ráp, Việt Nam sẽ khó duy trì lợi thế cạnh tranh dài hạn. Thay vào đó, cần nâng cao năng lực sản xuất, quản lý chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Doanh nghiệp cần một môi trường pháp lý ổn định, có thể dự báo trong dài hạn, thay vì chỉ dựa vào ưu đãi ngắn hạn.

Ở góc độ doanh nghiệp Việt, ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng giám đốc CNCTech cho rằng, trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng, doanh nghiệp Việt khó bứt phá nếu tiếp tục phát triển rời rạc, chỉ dừng ở gia công. Theo ông, “công thức” để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu là xây dựng hệ sinh thái tích hợp thay vì đi riêng lẻ.

Cụ thể, doanh nghiệp cần phát triển đồng thời 3 trụ cột. Thứ nhất, nâng cấp sản xuất theo hướng công nghệ cao, chủ động tham gia các khâu giá trị gia tăng thay vì phụ thuộc đối tác. Thứ hai, phát triển hạ tầng xanh như một cam kết dài hạn, đáp ứng tiêu chuẩn bền vững ngày càng khắt khe của nhà đầu tư quốc tế. Thứ ba, coi logistics là “huyết mạch”, giúp tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. Khi hội tụ đủ ba yếu tố này, doanh nghiệp Việt không chỉ là nhà cung ứng, mà có thể trở thành “điểm chạm” tin cậy, từng bước khẳng định vai trò trong hệ sinh thái công nghiệp toàn cầu.

Diễn đàn “Kết nối FDI - FDI Connect 2026” là sự kiện kết nối, phát đi thông điệp rõ ràng về định hướng thu hút FDI thế hệ mới của Việt Nam: lấy chất lượng, đổi mới sáng tạo và liên kết bền vững làm trọng tâm.

Khi doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực, chính sách ngày càng minh bạch và hệ sinh thái công nghiệp được hoàn thiện, Việt Nam có cơ hội không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn từng bước nâng cao vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Chủ động từ gốc nguyên liệu: Vinachem mở rộng không gian phát triển tại Ai Cập

Thu hút FDI: Giữ “đà” trong biến động, hướng tới chất lượng và công nghệ cao

Dòng vốn FDI đầu năm thận trọng nhưng niềm tin dài hạn vẫn duy trì

Chứng khoán ngày 24/4: Cổ phiếu trụ “hụt hơi”, VN-Index quay đầu giảm điểm

Quảng Ninh tăng tốc cải cách để hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao

(TBTCO) - Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các địa phương, Quảng Ninh đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thực chất, đồng bộ và hiệu quả. Những kết quả đạt được ngay từ đầu năm 2026 cho thấy các giải pháp cải cách của tỉnh đang đi đúng hướng, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.
(TBTCO) - Việc kích hoạt Nghị định số 122/2026/NĐ-CP không chỉ trực tiếp gỡ khó cho một số dự án BOT giao thông, mà còn tạo niềm tin cho các nhà đầu tư vào các dự án PPP (công - tư) về cơ chế chia sẻ rủi ro rõ ràng, công bằng, minh bạch giữa Nhà nước và doanh nghiệp.
(TBTCO) - Thông tin từ Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 cho thấy, tính đến ngày 15/4, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt 127.390,6 tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch. Dù vậy, có tới 16 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1%, cùng một số bộ, địa phương được giao vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu. Trước áp lực hoàn thành 100% kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương đồng loạt đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân.
(TBTCO) - Trong tuần từ 16/4 đến 23/4/2026, Gia Lai tiếp tục ghi nhận thêm 5 dự án đầu tư mới, nâng lũy kế từ đầu năm lên 89 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 120.133 tỷ đồng. So với cùng kỳ, cả số dự án lẫn quy mô vốn đều tăng mạnh, phản ánh xu hướng dòng vốn đang dịch chuyển tích cực vào địa bàn.
(TBTCO) - Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc chiều ngày 23/4 tại Hà Nội với chủ đề: “Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ”, đã có 73 văn bản ký kết hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai bên.
(TBTCO) - Hơn 1,07 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 đã được bố trí, nhưng vẫn còn một phần chưa được các bộ, ngành, địa phương phân bổ chi tiết. Khi áp lực tăng trưởng ngày càng rõ, việc giao hết vốn không còn là câu chuyện tiến độ, mà là yêu cầu trực tiếp để đưa nguồn lực vào vận hành.
(TBTCO) - Việt Nam và Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh hợp tác theo cả chiều rộng và chiều sâu trong thời gian tới, đặc biệt là hợp tác trên 3 trụ cột: công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ.
(TBTCO) - Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì chỉ đạo diễn đàn, cùng với sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ cả hai quốc gia.
