Gia Lai thu hút thêm 5 dự án trong một tuần, nâng tổng vốn đăng ký lên hơn 120.000 tỷ đồng.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, trong tuần từ ngày 16/4 đến 23/4/2026, toàn tỉnh thu hút mới 5 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 321,99 tỷ đồng. Đồng thời, có 4 dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, chủ yếu liên quan đến quy mô và tiến độ thực hiện.

Các dự án mới trải rộng ở nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, giáo dục đến công nghiệp chế biến và sản xuất hàng xuất khẩu. Trong đó có các dự án đáng chú ý như trang trại chăn nuôi heo Vân Chính Gia Lai với vốn đầu tư 50 tỷ đồng; trang trại chăn nuôi heo thịt Omi Farm 18 với vốn 120 tỷ đồng; dự án trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ngoài công lập với vốn 122 tỷ đồng; nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ gần 30 tỷ đồng; và dự án sản xuất đồ nội, ngoại thất từ mây tre với vốn 115 tỷ đồng.

Gia Lai thu hút 89 dự án, vốn đăng ký tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ. Ảnh minh hoạ.

Tính lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, Gia Lai đã thu hút 89 dự án đầu tư, đạt 52,35% kế hoạch năm (170 dự án), với tổng vốn đăng ký lên tới 120.133,7 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số dự án tăng 137,84% trong khi tổng vốn đăng ký tăng mạnh 781,33%, kết quả này cho thấy quy mô dòng vốn đang gia tăng đáng kể.

Xét theo lĩnh vực, dòng vốn đầu tư tập trung chủ yếu vào công nghiệp với 32 dự án, tổng vốn đạt 100.870,44 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tiếp đến là lĩnh vực xây dựng - hạ tầng với 14 dự án, tổng vốn 8.401,02 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp và thủy sản với 30 dự án, tổng vốn 3.737,36 tỷ đồng. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản, kinh tế đô thị có 3 dự án với tổng vốn 3.611,07 tỷ đồng; lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch có 9 dự án với tổng vốn 3.513,57 tỷ đồng.

Về phân bố địa bàn, phần lớn dự án được triển khai ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, với 84 dự án, tổng vốn đầu tư 113.742,96 tỷ đồng. Trong đó có 20 dự án nằm trong các cụm công nghiệp với tổng vốn 4.575,78 tỷ đồng, và 64 dự án ngoài cụm công nghiệp với tổng vốn 109.167,17 tỷ đồng. Trong khi đó, khu vực khu kinh tế, khu công nghiệp thu hút 5 dự án với tổng vốn 6.390,75 tỷ đồng.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết thêm, bên cạnh thu hút đầu tư, trong tuần tỉnh đã tiếp nhận 25 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đầu tư. Trong đó, có 23 hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cùng 2 hồ sơ điều chỉnh và các thủ tục khác.

Ngoài ra, công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Từ ngày 16/4 đến 22/4/2026, toàn tỉnh có 75 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.952 tỷ đồng; 8 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, trong khi 5 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 10 doanh nghiệp giải thể.

Lũy kế trong tháng 4/2026, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 257 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 3.310 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến ngày 22/4/2026, toàn tỉnh đã có 1.460 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 16.365 tỷ đồng.