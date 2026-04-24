Gia Lai thu hút thêm 5 dự án trong một tuần, nâng tổng vốn đăng ký lên hơn 120.000 tỷ đồng.

Lạc Nguyên

10:20 | 24/04/2026
(TBTCO) - Trong tuần từ 16/4 đến 23/4/2026, Gia Lai tiếp tục ghi nhận thêm 5 dự án đầu tư mới, nâng lũy kế từ đầu năm lên 89 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 120.133 tỷ đồng. So với cùng kỳ, cả số dự án lẫn quy mô vốn đều tăng mạnh, phản ánh xu hướng dòng vốn đang dịch chuyển tích cực vào địa bàn.
Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, trong tuần từ ngày 16/4 đến 23/4/2026, toàn tỉnh thu hút mới 5 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 321,99 tỷ đồng. Đồng thời, có 4 dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, chủ yếu liên quan đến quy mô và tiến độ thực hiện.

Các dự án mới trải rộng ở nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, giáo dục đến công nghiệp chế biến và sản xuất hàng xuất khẩu. Trong đó có các dự án đáng chú ý như trang trại chăn nuôi heo Vân Chính Gia Lai với vốn đầu tư 50 tỷ đồng; trang trại chăn nuôi heo thịt Omi Farm 18 với vốn 120 tỷ đồng; dự án trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ngoài công lập với vốn 122 tỷ đồng; nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ gần 30 tỷ đồng; và dự án sản xuất đồ nội, ngoại thất từ mây tre với vốn 115 tỷ đồng.

Gia Lai thu hút 89 dự án, vốn đăng ký tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ. Ảnh minh hoạ.

Tính lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, Gia Lai đã thu hút 89 dự án đầu tư, đạt 52,35% kế hoạch năm (170 dự án), với tổng vốn đăng ký lên tới 120.133,7 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số dự án tăng 137,84% trong khi tổng vốn đăng ký tăng mạnh 781,33%, kết quả này cho thấy quy mô dòng vốn đang gia tăng đáng kể.

Xét theo lĩnh vực, dòng vốn đầu tư tập trung chủ yếu vào công nghiệp với 32 dự án, tổng vốn đạt 100.870,44 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tiếp đến là lĩnh vực xây dựng - hạ tầng với 14 dự án, tổng vốn 8.401,02 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp và thủy sản với 30 dự án, tổng vốn 3.737,36 tỷ đồng. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản, kinh tế đô thị có 3 dự án với tổng vốn 3.611,07 tỷ đồng; lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch có 9 dự án với tổng vốn 3.513,57 tỷ đồng.

Về phân bố địa bàn, phần lớn dự án được triển khai ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, với 84 dự án, tổng vốn đầu tư 113.742,96 tỷ đồng. Trong đó có 20 dự án nằm trong các cụm công nghiệp với tổng vốn 4.575,78 tỷ đồng, và 64 dự án ngoài cụm công nghiệp với tổng vốn 109.167,17 tỷ đồng. Trong khi đó, khu vực khu kinh tế, khu công nghiệp thu hút 5 dự án với tổng vốn 6.390,75 tỷ đồng.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết thêm, bên cạnh thu hút đầu tư, trong tuần tỉnh đã tiếp nhận 25 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đầu tư. Trong đó, có 23 hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cùng 2 hồ sơ điều chỉnh và các thủ tục khác.

Ngoài ra, công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Từ ngày 16/4 đến 22/4/2026, toàn tỉnh có 75 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.952 tỷ đồng; 8 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, trong khi 5 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 10 doanh nghiệp giải thể.

Lũy kế trong tháng 4/2026, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 257 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 3.310 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến ngày 22/4/2026, toàn tỉnh đã có 1.460 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 16.365 tỷ đồng.

Hiện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã trình UBND tỉnh 8 báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư đối với các dự án cần xin ý kiến chỉ đạo, bao gồm các dự án về thương mại, đô thị, năng lượng và chăn nuôi. Đồng thời, sở cũng cập nhật tình hình các dự án đấu thầu, đấu giá để phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.
(TBTCO) - Hơn 1,07 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 đã được bố trí, nhưng vẫn còn một phần chưa được các bộ, ngành, địa phương phân bổ chi tiết. Khi áp lực tăng trưởng ngày càng rõ, việc giao hết vốn không còn là câu chuyện tiến độ, mà là yêu cầu trực tiếp để đưa nguồn lực vào vận hành.
(TBTCO) - Việt Nam và Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh hợp tác theo cả chiều rộng và chiều sâu trong thời gian tới, đặc biệt là hợp tác trên 3 trụ cột: công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ.
(TBTCO) - Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì chỉ đạo diễn đàn, cùng với sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ cả hai quốc gia.
(TBTCO) - Sau khi Quốc hội khóa XVI vừa thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, để chuẩn bị cho việc Luật Thủ đô (sửa đổi) được triển khai thi hành, Hà Nội sẽ chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để sớm đưa Luật vào cuộc sống.
(TBTCO) - Ngày 23/4/2026, tại Quảng Ninh đã diễn ra Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1. Đây là dự án điện gió đầu tiên của địa phương, có công suất 200 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 7.300 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới trong chiến lược phát triển năng lượng sạch, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng xanh của tỉnh trong giai đoạn mới.
(TBTCO) - Việc ban hành Nghị định số 119/2026/NĐ-CP là một bước cụ thể để thể chế hóa chỉ đạo của Đảng về nâng cao chất lượng thể chế, thúc đẩy phân cấp và trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả quản lý nợ công. Đây là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) Hoàng Hải khi trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.
(TBTCO) - Những áp lực từ chi phí vốn, lạm phát và biến động toàn cầu đang đặt ra thách thức lớn cho tăng trưởng. Theo các chuyên gia, nếu tận dụng tốt cơ hội chuyển đổi mô hình, thúc đẩy công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam hoàn toàn có thể “mở khóa” các động lực mới, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
Thành phố Huế đang xây dựng Đề án đề xuất cơ chế đặc thù mới theo ba nhóm lớn: huy động nguồn lực, hoàn thiện thể chế và tăng cường phân cấp, phân quyền để đề xuất Trung ương sau khi Nghị quyết 38 hết hiệu lực.
