(TBTCO) - Trong tuần từ ngày 06/3 đến 12/3/2026, tỉnh Gia Lai thu hút thêm 4 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 49.014,69 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 62 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 101.035 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, từ ngày 06/3 đến 12/3/2026, toàn tỉnh tiếp tục thu hút 4 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 49.014,69 tỷ đồng. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ năng lượng, nhà ở xã hội đến sản xuất và dịch vụ đào tạo.

Cụ thể, dự án Chung cư nhà ở xã hội tại số 1006 đường Trần Hưng Đạo do Liên danh Công ty cổ phần Constrexim số 1 (Confitech) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Pháp thực hiện, có tổng vốn đầu tư 601.669.000.000 đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là các nhóm thu nhập thấp.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 do Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo đầu tư có tổng vốn 48.372.182.544.400 đồng. Đây là dự án có quy mô vốn lớn nhất trong số các dự án thu hút trong tuần, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lượng sạch và bổ sung nguồn điện cho hệ thống.

Bên cạnh đó, Dự án Nhà máy sản xuất dệt may xuất khẩu may Bảo Tín của Công ty TNHH May mặc Bảo Tín có tổng vốn 10.843.000.000 đồng, hướng đến phát triển sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, tạo việc làm và gia tăng giá trị công nghiệp cho địa phương.

Ngoài ra, Dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tại xã Hoài Ân do Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Trung Lương đầu tư, với tổng vốn 30.000.000.000 đồng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu học lái xe ngày càng tăng.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Gia Lai đã thu hút 62 dự án đầu tư (trong tổng chỉ tiêu 170 dự án UBND tỉnh giao), với tổng vốn đăng ký 101.035,02 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số dự án thu hút mới tăng 138,46%, trong khi tổng vốn đăng ký tăng 797,71%, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động thu hút đầu tư.

Xét theo lĩnh vực, các dự án tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực công nghiệp với 15 dự án, tổng vốn 86.930,52 tỷ đồng. Lĩnh vực xây dựng - hạ tầng có 10 dự án, tổng vốn 6.851,01 tỷ đồng. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ghi nhận 28 dự án, tổng vốn 3.567,36 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 2 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, kinh tế đô thị với tổng vốn 1.513,48 tỷ đồng và 7 dự án thương mại dịch vụ, du lịch với tổng vốn 2.172,65 tỷ đồng.

Về phân bố địa bàn, có 58 dự án nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp (trong đó 12 dự án trong cụm công nghiệp và 46 dự án ngoài cụm công nghiệp) với tổng vốn 95.944,28 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 4 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp có tổng vốn 5.090,74 tỷ đồng.

Song song với hoạt động thu hút đầu tư, công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ đầu tư cũng được triển khai tích cực. Trong tuần, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 26 hồ sơ về lĩnh vực đầu tư, trong đó 23 hồ sơ liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 3 hồ sơ liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các thủ tục khác.

Về đăng ký doanh nghiệp, từ ngày 05/3/2026 đến 11/3/2026, tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 100 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 2.062 tỷ đồng. Trong cùng thời gian, có 12 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 11 doanh nghiệp giải thể và 5 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Lũy kế từ 01/01/2026 đến 11/03/2026, Gia Lai đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 946 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 9.424 tỷ đồng, cho thấy môi trường kinh doanh tại địa phương tiếp tục duy trì sức hấp dẫn đối với cộng đồng doanh nghiệp./.