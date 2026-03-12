Giá vàng hôm nay ngày 12/3: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 187 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 12/3 tiếp tục tăng tại nhiều thương hiệu lớn, với vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt đi lên, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên vùng 184 - 187 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 12/3, thị trường vàng trong nước ghi nhận đà tăng giá tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, nhiều thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, SJC và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt điều chỉnh tăng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Sau khi điều chỉnh, giá giao dịch phổ biến trên thị trường được nâng lên quanh mức 184,2 - 187,2 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,1 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 12/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, doanh nghiệp này cũng điều chỉnh tăng giá vàng miếng với biên độ tương tự. Sau khi tăng thêm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá giao dịch phổ biến hiện được niêm yết quanh mức 184,4 - 187,2 triệu đồng/lượng.

Đà tăng không chỉ xuất hiện ở phân khúc vàng miếng mà còn lan sang thị trường vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 183,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 186,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng đồng loạt 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác. Tại PNJ, giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa mức giao dịch lên quanh ngưỡng 184,2 - 187,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI cũng nâng giá vàng nhẫn thêm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện niêm yết ở mức khoảng 184,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 187,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa giá giao dịch vàng nhẫn lên quanh vùng 184 - 187 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng, qua đó kéo giá vàng nhẫn lên quanh mức 183,5 - 186,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 5.175 USD/ounce, giảm khoảng 60 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), mức giá này tương đương khoảng 164,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 23 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo các nhà phân tích, giá vàng thế giới đang chịu áp lực nhất định từ sự phục hồi của đồng USD cùng với những lo ngại kéo dài về lạm phát, yếu tố có thể khiến mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Ông Peter Grant - Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals cho rằng thị trường vàng hiện đang trong trạng thái giằng co giữa nhu cầu trú ẩn an toàn do căng thẳng địa chính trị và áp lực từ triển vọng lãi suất cao.

Các chuyên gia của Standard Chartered cũng nhận định việc giá vàng chịu sức ép điều chỉnh trong bối cảnh nhu cầu tiền mặt tăng lên là diễn biến không hiếm gặp trên thị trường. Tuy vậy, tổ chức này vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với kim loại quý trong dài hạn và cho rằng xu hướng tăng của vàng có thể tiếp tục sau giai đoạn chốt lời ngắn hạn.

Ở góc độ thị trường, nhiều chuyên gia cho rằng căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là các diễn biến tại Trung Đông, vẫn đang là yếu tố ảnh hưởng đáng kể tới tâm lý nhà đầu tư. Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, nhu cầu tìm đến các tài sản trú ẩn như vàng có xu hướng tăng lên, qua đó hỗ trợ triển vọng giá kim loại quý trong trung và dài hạn.

Bà Kristy Akullian - Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư iShares khu vực châu Mỹ tại BlackRock cho rằng dù thị trường vàng đang bước vào giai đoạn biến động mạnh hơn, chu kỳ tăng của kim loại quý vẫn chưa kết thúc.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục dao động mạnh khi thị trường chịu tác động đồng thời từ các yếu tố kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ và những thay đổi khó lường của tình hình địa chính trị.