Sáng ngày 11/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.062 VND, tăng 3 VNĐ so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 98,91 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.859 - 26.265 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.985 - 26.315 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.985 đồng 26.315 đồng Vietinbank 26.035 đồng 26.315 đồng BIDV 26.015 đồng 26.315 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.673 - 30.586 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.779 đồng 31.349 đồng Vietinbank 29.992 đồng 31.352 đồng BIDV 30.107 đồng 31.368 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 - 167 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.85 đồng 171.07 đồng Vietinbank 161.48 đồng 170.98 đồng BIDV 163.31 đồng 170.95 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 11/3/2026, tăng 23 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.944 - 27.064 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt hiện ở mức 98,91 điểm.

Đồng USD duy trì mức tăng nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt trong ngày thứ Ba, khi nhu cầu của các nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro hơn vẫn ở mức hạn chế trước những diễn biến còn nhiều bất định của xung đột tại Trung Đông.

Đồng bạc xanh, vốn đã tăng mạnh trong các phiên gần đây sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran khiến giá dầu tăng vọt, đã thu hẹp một phần đà tăng sau khi Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc xung đột có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR giảm 0,1%, xuống 1,16252 USD sau khi rơi xuống mức thấp nhất hơn 3 tháng là 1,1505 USD trong phiên trước đó. Đồng USD tăng 0,1% so với đồng Yên Nhật, lên mức 157,86 Yên.

Trên thị trường tiền tệ, đồng Bảng Anh giảm 0,1%, xuống còn 1,34265 USD, chịu sức ép từ các số liệu kinh tế kém khả quan cùng những bất ổn chính trị trong nước thời gian gần đây.

Trong khi đó, đồng Đô la Australia tăng 0,8%, còn USD giảm 0,3% so với Peso Mexico. Đồng Đô la Canada tăng khoảng 0,1%, lên 1,3575 CAD/USD. Theo các chiến lược gia của Numera Analytics, đồng Đô la Canada đã tăng khoảng 2% kể từ tháng 11, chủ yếu nhờ giá dầu tăng. Dù vẫn tồn tại rủi ro từ các biện pháp thuế quan của Mỹ, giá dầu cao hơn dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng Loonie. Nhóm này dự báo tỷ giá có thể tăng giá từ 1,37, lên 1,33 CAD/USD trong vòng 12 tháng tới./.