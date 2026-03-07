Sáng ngày 7/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.057 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,47%, hiện ở mức 98,86 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.855 - 226.259 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng, Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 25.875 - 26.309 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.999 đồng 26.309 đồng Vietinbank 25.875 đồng 26.309 đồng BIDV 26.029 đồng 26.309 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.638 - 30.547 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.673 đồng 31.238 đồng Vietinbank 29.621 đồng 31.341 đồng BIDV 29.974 đồng 31.207 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 - 167 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.78 đồng 170.99 đồng Vietinbank 160.76đồng 172.26 đồng BIDV 162.99 đồng 170.53 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD "chợ đen" tính đến 4h30 ngày 7/3/2026, tăng 13 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.747 - 26.867 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,47%, hiện ở mức 98,86 điểm.

Đồng USD giảm trong phiên thứ Sáu trong bối cảnh giao dịch biến động, sau khi dữ liệu cho thấy số việc làm mới tạo ra tại nền kinh tế lớn nhất thế giới bất ngờ giảm trong tháng trước.

Ông Erik Bregar, Giám đốc quản lý rủi ro ngoại hối và kim loại quý tại Silver Gold Bull ở Toronto cho rằng, đà tăng của một số đồng tiền khác so với USD nhiều khả năng mang tính kỹ thuật. “Cổ phiếu Mỹ đã cố gắng phá vỡ mức đáy mới trong tuần, EUR và đô la Canada cũng vậy, nhưng điều đó không xảy ra, nên chúng ta đang thấy sự bật lại của các đồng tiền so với USD”, Bregar nói. “Để phe bán tiếp tục đạt được mục tiêu, thị trường cần chứng kiến các mức đáy mới bị phá vỡ”.

Đồng Bảng Anh cũng tăng so với USD, tăng 0,2%, lên 1,3389 USD. Đồng USD nhích nhẹ so với Yên Nhật, tăng 0,1%, lên 157,63 Yên, sau khi đã thu hẹp một phần mức tăng do dữ liệu việc làm yếu. Tính chung cả tuần, đồng bạc xanh vẫn tăng 1,1%, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp.

Đồng EUR giảm 0,1%, xuống 1,1597 USD, thu hẹp mức giảm trước đó trong phiên. Tính chung cả tuần, đồng tiền chung châu Âu giảm 1,8%, hướng tới mức giảm mạnh nhất theo tuần kể từ giữa tháng 9/2022./.