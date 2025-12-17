(TBTCO) - Trong tiến trình chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn, Nestlé Việt Nam được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng mô hình nông nghiệp tái sinh, phát thải thấp trong chuỗi giá trị cà phê, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững của Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn được xác định là một động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới. Thông điệp này được nhấn mạnh tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026, trong đó nông nghiệp được nhìn nhận là lĩnh vực có dư địa lớn để triển khai các mô hình sản xuất phát thải thấp, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh.

Nestlé Việt Nam lan tỏa kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Ảnh: CTV

Từ góc độ quản lý nhà nước, Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường Lê Công Thành nhấn mạnh rằng, thực tiễn thời gian qua ghi nhận nhiều mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp phát thải thấp đã được triển khai, với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và hợp tác xã trong việc ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát môi trường sản xuất, qua đó góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Ông Khuất Quang Hưng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: CTV

Cùng chia sẻ quan điểm về ưu tiên thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp, ông Khuất Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại và Truyền thông công ty, cho biết: “Tập đoàn Nestlé xác định phát triển các hệ thống thực phẩm tái sinh là trọng tâm chiến lược toàn cầu. Tại Việt Nam, chuyển đổi xanh được doanh nghiệp triển khai xuyên suốt chuỗi giá trị cà phê, từ canh tác, chế biến đến tiêu dùng bền vững. Các sáng kiến và chương trình chuyển đổi phương thức canh tác cà phê theo hướng tái sinh của Nestlé không chỉ giúp nâng cao sinh kế cho nông dân mà còn góp phần xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, phát thải thấp.”

Với niềm tin phát triển bền vững là một hành trình của hợp tác, Nestlé Việt Nam cũng luôn tích cực và chủ động trong các mô hình hợp tác đa bên, lan tỏa các thực hành tốt về phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp để có thể cùng nhau đóng góp vào các mục tiêu chung của quốc gia. Đóng vai trò đồng chủ trì khối Tư của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam, Nestlé Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc phát triển bền vững, nâng cao chất lượng và giá trị hạt cà phê Việt Nam để thúc đẩy nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.