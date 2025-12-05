CSI 2025 vinh danh 100 doanh nghiệp bền vững, khẳng định sức bật nội lực Việt

(TBTCO) - Chiều 5/12/2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức vinh danh doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2025 với chủ đề “Chương mới của Kỷ nguyên Xanh”. Sự kiện đánh dấu hành trình 10 năm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp thực hành phát triển bền vững theo Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI).

VCCI cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về biểu dương hoạt động sản xuất, kinh doanh trách nhiệm, VCCI chủ trì Chương trình CSI 2025 phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và năm nay có thêm Bộ Tài chính tham gia Ban chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HA

Ra đời năm 2016, CSI là bộ chỉ số đầu tiên tại Việt Nam đánh giá tính bền vững theo bốn trụ cột kinh tế, môi trường, xã hội, quản trị, được xem là công cụ quản trị hiệu quả giúp doanh nghiệp nâng nội lực.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trao tặng lẵng hoa cho VCCI và Ban chỉ đạo Chương trình, ghi nhận nỗ lực lan tỏa phát triển bền vững. Phó Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến xây dựng Bộ chỉ số và duy trì Chương trình liên tục 10 năm, đồng thời đề nghị doanh nghiệp đổi mới tư duy, nâng cao quản trị, minh bạch hóa thông tin, sử dụng CSI như công cụ mở rộng tiếp cận vốn xanh và nắm bắt cơ hội từ thị trường xanh.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh, phát triển và trách nhiệm đang gắn kết hơn bao giờ hết trong hành trình doanh nghiệp Việt Nam. Ông cho biết, bước sang giai đoạn mới, CSI không chỉ dừng ở đánh giá mà sẽ trở thành hệ sinh thái thúc đẩy chuyển đổi bền vững, tạo động lực kiến tạo để doanh nghiệp cùng định hình tương lai kinh tế xanh.

Lễ công bố năm nay trao cúp “Ngôi sao CSI” cho 11 doanh nghiệp có từ 5 năm liên tiếp thuộc Top 10 doanh nghiệp bền vững. Đây là minh chứng cho sự kiên định trong chiến lược và cam kết theo đuổi phát triển bền vững.

Doanh nghiệp được vinh danh tại sự kiện. Ảnh: AH

Chương trình CSI 2025 thu hút hơn 500 doanh nghiệp, Ban tổ chức lựa chọn 147 hồ sơ để chấm chính thức, trong đó hơn 20% tham gia lần đầu và khoảng 30% là doanh nghiệp niêm yết, mức cao nhất từ trước tới nay. Nhiều tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước cũng tham gia, cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của CSI.

Theo VCCI, điểm mới năm nay là lần đầu ra mắt phiên bản CSI dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, giúp nhóm doanh nghiệp đông đảo nhất nền kinh tế tiếp cận phương pháp đánh giá bền vững. Lần đầu, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cũng có mặt trong Top 100 doanh nghiệp bền vững. Chương trình đồng thời tích hợp công nghệ và AI vào hệ thống nộp hồ sơ và đánh giá, nâng mức thuận tiện và tính minh bạch, phù hợp tinh thần Nghị quyết 68, Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kết quả, lễ công bố biểu dương 100 doanh nghiệp bền vững tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất và thương mại, dịch vụ với tỷ lệ 60% doanh nghiệp trong nước, 40% doanh nghiệp FDI, phản ánh sự bứt phá của doanh nghiệp nội địa. Ngoài hạng mục chính, Chương trình lựa chọn doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính và quản trị công ty bứt phá, những lĩnh vực đang được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đặc biệt quan tâm./.