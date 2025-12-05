Chứng khoán phái sinh ngày 5/12: VN30-Index ngắt chuỗi tăng, giao dịch dè dặt khi gần mốc 2000 điểm

(TBTCO) - Khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh rớt sâu xuống dưới 200.000 hợp đồng. Sau chuỗi tăng liên tục 5 phiên, VN30-Index quay đầu giảm bất chấp cổ phiếu Vingroup tăng kịch biên độ.

Nối tiếp dư địa tích cực từ phiên trước, VN30-Index mở cửa bùng nổ khi VIC tăng trần, kéo chỉ số bật tăng hơn 13 điểm chỉ trong ít phút đầu phiên lên 1.997,7 điểm. Lực cầu dồn mạnh vào nhóm Vingroup giúp thị trường sớm lấy lại trạng thái hưng phấn.

VN30 đứt chuỗi tăng: D òng ngân hàng quay đầu, VIC không gánh nổi thị trường

Tuy nhiên, xu hướng này không kéo dài khi phần lớn các cổ phiếu còn lại trong rổ VN30-Index đồng loạt giảm, nhất là nhóm cổ phiếu ngân hàng khiến đà tăng nhanh chóng thu hẹp. Đến giữa phiên, áp lực chốt lời có dấu hiệu hạ nhiệt. Một số cổ phiếu ngân hàng như BID, STB xuất hiện lực cầu đỡ giá, giúp chỉ số tạm thời giữ được sắc xanh. Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục giao dịch giằng co với biên độ hẹp. Nhóm Vingroup vẫn đóng vai trò trụ đỡ chính, nhưng dòng tiền không đủ mạnh để lan tỏa sang các nhóm ngành khác.

Các cổ phiếu dòng ngân hàng, đặc biệt là MBB, VPB, VCB, TCB, đồng loạt quay đầu giảm và trở thành các yéu tố kéo chỉ số đi xuống. Áp lực bán gia tăng trong phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC) khiến chỉ số chung đảo chiều dưới tham chiếu.

VIC tiếp tục là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN30 và đóng cửa tại mức gia tăng cực biên độ. VN30-Index kết phiên tại 1.975,5 điểm, giảm 4,03 điểm, với 3 mã tăng và 24 mã giảm. Thanh khoản toàn rổ đi ngang ở mức thấp hơn nhiều so với các phiên gần đây. Tâm lý thận trọng chi phối phần lớn nhà đầu tư khi VN30-Index tiệm cận ngững tâm lý quan trọng.

Tương tự VN30-Index, chỉ số VN100 cũng đóng của trong sắc đỏ dù mở đầu phiên tăng mạnh và giữ sắc xanh trong phần lớn phiên giao dịch.

Chênh lệch dương trở lại với HĐTL VN30 kỳ hạn gần nhất

Diễn biến trên thị trường cơ sở cũng khiến giá hầu hết các hợp đồng tương lai đóng cửa giảm. Giá hợp đồng tương lai (HĐTL) VN30F gần nhất giảm nhưng mức giảm thấp hơn so với VN30, khiến chênh lệch quay trở lại trạng thái dương. Cùng đó, khối lượng giao dịch cũng giảm gần 6%. Lực bán trên phái sinh không quá mạnh, một phần phản ánh kỳ vọng chỉ số cơ sở sớm ổn định trở lại sau nhịp điều chỉnh.

HĐTL VN30 đáo hạn tháng 6/2026 và HĐ VN100 đáo hạn tháng 3/2026 đóng cửa trong sắc xanh, qua đó thu hẹp đáng kể mức chênh lệch âm so với chỉ số cơ sở.

Chênh lệch dương trở lại với khi giá HĐTL VN30-Index kỳ hạn gần nhất giảm thấp hơn chỉ số cơ sở

Khối lượng giao dịch và vị thế mở (OI) ở HĐTL VN30 kỳ hạn gần nhất giảm 6,5%. Đây cũng là hợp đồng đang được các nhà đầu tư nắm giữ vị thế nhiều nhất. Một số hợp đồng kỳ hạn dài hơn tăng đáng kể vị thế nắm giữ. Khối lượng mở ở HĐTL VN30 đáo hạn vào tháng 1/2026 hiện đã vượt 1.000 hợp đồng.