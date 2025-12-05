(TBTCO) - Tín dụng đang bước vào giai đoạn "nước rút" cuối năm, tập trung nhiều hơn vào việc sàng lọc lại các khách hàng có chất lượng tín dụng tốt và tạo nền tảng bước vào năm 2026. Các ngân hàng cũng đặt yêu cầu kiểm soát rủi ro và chuẩn bị cho các sức ép từ tỷ giá, lãi suất, nợ xấu và sức nóng từ tăng trưởng tín dụng bất động sản... lên hàng đầu.

Tín dụng tăng tốc nhưng được “lọc kỹ”

Chia sẻ gần đây về triển vọng ngành ngân hàng giai đoạn cuối năm 2025 và năm 2026, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB đưa ra hai góc nhìn. Ở góc nhìn tích cực, ông Phát cho rằng, tín dụng đã tăng trưởng khá tốt trong 9 tháng 2025 và vượt trội so với các năm liền trước. Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đến quý III đạt khoảng 13,4%. Tỷ giá được kiểm soát khá tốt khi mức tăng chỉ dưới 4%, trong khi nợ xấu có xu hướng được kiểm soát.

"ACB năm nay có thể đạt tăng trưởng tín dụng khoảng 18%, ở mức trung bình của ngành và sẽ tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng, nhưng sẽ luôn chú trọng quản lý rủi ro, không tăng quá nóng những lĩnh vực có thể gây rủi ro trong trong tương lai". Ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB

"Có thể tăng trưởng tín dụng toàn ngành khoảng 18 - 20%, tuy nhiên, cũng thấy được những thách thức lớn phía trước đối với ngành ngân hàng" - ông Phát đánh giá.

Cùng chung quan điểm, bà Phạm Thị Thanh Hoài - Thành viên Hội đồng quản trị Vietinbank dự kiến cả năm 2025, toàn ngành có thể đạt mức tăng trưởng tín dụng 19 - 20%. Đây cũng là một trong những mức tăng trưởng tín dụng cao nhất nhiều năm vừa qua.

"Có thể nói là tín dụng ngân hàng cũng là một trong những động lực đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP theo định hướng của Chính phủ" - bà Hoài nhấn mạnh.

Tín dụng vào giai đoạn "nước rút", ngân hàng nhận diện bài toán rủi ro năm tới. Ảnh minh hoạ.

Theo lãnh đạo Vietinbank, ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp room tín dụng khoảng 17% và hiện đang tăng trưởng tín dụng, tiệm cận con số này. Về cơ bản, giai đoạn hiện nay khi tốc độ tăng trưởng tín dụng khá cao, ngân hàng đang tập trung nhiều hơn vào việc sàng lọc lại các khách hàng có chất lượng tín dụng tốt, có nhu cầu tăng trưởng thực tiễn và bền vững, đặc biệt làm nền tảng bước sang năm 2026.

Cũng theo đánh giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), tăng trưởng tín dụng dự kiến cả năm sẽ đạt trên 18%, dù Ngân hàng Nhà nước đang kiểm soát chặt chẽ hạn mức tăng trưởng tín dụng mới.

Cầu tín dụng tiếp đà phục hồi, đến từ doanh nghiệp sau giai đoạn thắt chặt đang mở rộng sản xuất kinh doanh, đặc biệt ở các ngành xuất khẩu, bán lẻ, logistics, năng lượng, bất động sản khu công nghiệp…, làm nhu cầu vốn lưu động tăng mạnh.

Năm 2026, lãnh đạo Vietinbank dự kiến tăng trưởng tín dụng có thể đạt 16 - 18% và các ngân hàng cơ bản vẫn tập trung vào các ngành nghề như: thương mại, dịch vụ, sản xuất và bất động sản. Trong đó, dự kiến với các ngân hàng cho vay doanh nghiệp hoặc cho vay liên quan đến lĩnh vực bất động sản chắc chắn sẽ có xu hướng tăng cao. Với những ngân hàng có thế mạnh về cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, nông nghiệp ưu tiên như: nhóm Big 4, Agribank hay ACB... nhiều khả năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng.

Nhận diện rõ thách thức

Tín dụng được dự báo tiếp đà tăng mạnh, phản ánh nhu cầu vốn phục hồi, nhưng năm tới ngành ngân hàng vẫn đối mặt nhiều thách thức cần sớm nhận diện.

Ông Từ Tiến Phát dự báo, năm 2026, ngành ngân hàng được dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức mới, bao gồm các vấn đề liên quan đến tỷ giá, lạm phát và lãi suất.

Theo đó, thứ nhất, vấn đề tỷ giá, vốn đang chịu tác động từ cả yếu tố bên ngoài và bên trong, trong khi dư địa điều hành không còn nhiều, cũng nhiều vất vả cho hệ thống ngân hàng để giữ tỷ giá ổn định.

Thứ hai, xu hướng lãi suất. Gần đây, lãi suất huy động bắt đầu tăng và lãi suất cho vay cũng nhích lên. Xu thế này có thể mạnh lên trong năm 2026, gây ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng, đặc biệt là biên lãi ròng (NIM). Thực tế cho thấy, NIM toàn ngành có xu hướng đi ngang hoặc giảm tại một số ngân hàng, với mức độ cạnh tranh gay gắt ở cả huy động và cho vay, NIM có khả năng giảm nhẹ thời gian tới.

Đối với nợ xấu, dù được kiểm soát tốt thời gian qua, lãnh đạo ACB nhận định, khó khăn của một số doanh nghiệp và khách hàng cá nhân có thể khiến nợ xấu tăng trở lại.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng qua các năm. Ảnh tư liệu.

Liên quan đến vấn đề hấp thụ vốn của nền kinh tế, theo ông Phát, dù tăng trưởng tín dụng từ đầu năm đến nay tương đối tốt và đạt mức khá ấn tượng so với nhiều năm, nhưng cơ cấu tăng trưởng lại cho thấy tín dụng vào bất động sản tăng nhanh hơn, trên 20%, trong khi các hoạt động khác chỉ tăng trưởng trung bình. Điều này tạo ra sự chênh lệch giữa đầu tư và sản xuất kinh doanh, làm lộ rõ rủi ro.

Cùng chung quan điểm, lãnh đạo Vietinbank cho rằng, dự kiến với nhu cầu tín dụng tăng cao, trong bối cảnh mặt bằng bất động sản cũng khá cao. Vì vậy, thời gian tới, các ngân hàng bên cạnh việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cũng sẽ đặt mục tiêu cao về quản lý rủi ro đối với cho vay bất động sản, cả với doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

Làm rõ tác động của mặt bằng lãi suất lên hoạt động ngân hàng thời gian tới, theo bà Nguyễn Huyền Trang - Phó trưởng Phòng Kế hoạch và Quản trị Tài chính - Khối Tài chính của Vietinbank cho biết, trong quý III/2025, nhiều ngân hàng, đặc biệt là khối ngân hàng thương mại cổ phần đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở một số kỳ hạn. Mặt bằng lãi suất huy động của Vietinbank một số kỳ hạn cũng có xu hướng tăng nhẹ trong quý III so với 6 tháng đầu năm.

Dự báo lãi suất thời gian tới, theo bà Trang, lãi suất được dự báo chịu tác động mạnh từ các yếu tố trong và ngoài nước, đặc biệt là chính sách của Mỹ, vốn ảnh hưởng sâu rộng đến cán cân thương mại, tỷ giá và lãi suất. Trong hai tháng vừa qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hai lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành, góp phần giảm áp lực lên tỷ giá USD/VND. Tuy nhiên, lãi suất VND đã duy trì ở mức thấp thời gian dài, do đó, dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ không còn nhiều.

"Thời gian tới, Fed được kỳ vọng tiếp tục giảm lãi suất trong kỳ họp tháng 12 và quý I/2026. Nếu Fed thực hiện thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm dư địa điều hành lãi suất, bao gồm cả lãi suất điều hành, để hỗ trợ đà tăng trưởng kinh tế năm 2026" - đại diện Vietinbank nhìn nhận./.