Ngày 3/12: Giá heo hơi tiếp đà tăng mạnh

Giá heo hơi hôm nay (3/12)vẫn tiếp đà tăng mạnh tại cả ba miền, với mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 - 4.000 đồng/kg. Miền Bắc tiếp tục dẫn đầu về giá, đạt 59.000 đồng/kg, trong khi miền Trung và miền Nam cũng đồng loạt tăng tại nhiều điểm thu mua.

Giá heo hơi hôm nay hôm nay ghi nhận xu hướng tăng tại cả ba miền. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng mạnh trên toàn khu vực, hiện dao động quanh mức 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Lạng Sơn và Quảng Ninh cùng tăng 3.000 đồng/kg, đưa giá lên 58.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên thu mua heo hơi với giá 57.000 đồng/kg, còn Thái Nguyên lên mức 59.000 đồng/kg.

Các tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ tăng 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch với giá 59.000 đồng/kg. Hà Nội cũng tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 58.000 đồng/kg

Trong khi đó, Tuyên Quang và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 58.000 đồng/kg. Giá heo tại Cao bằng cũng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 57.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tăng mạnh tại nhiều khu vực, có nơi tăng đến 4.000 đồng/kg, hiện dao động ở mức 55.000 - 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, giáo heo tại Quảng Trị và Huế tăng mạnh 4.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 55.000 đồng/kg. Đà Nẵng, Quảng Ngãi tăng 3.000 đồng/kg, hiện đang giao dịch với giá 56.000 đồng/kg. Hà Tĩnh cũng tăng 3.000 đồng/kg, đạt mức 57.000 đồng/kg.

Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng 2.000 đồng/kg, hiện thu mua heo với giá 58.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, giá heo tại Lâm Đồng lên 57.000 đồng/kg, tại Gia Lai là 55.000 đồng/kg.

Các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, giá hiện tại là 56.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay cũng ghi nhận tăng tại hầu hết địa phương. Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện giá thu mua là 57.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, Cà Mau và Cần Thơ lên mức 55.000, Đồng Tháp đạt 56.000 đồng/kg, An Giang là 54.000 đồng/kg. Riêng Vĩnh Long giữ nguyên giá 55.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động ở mức 54.000 - 57.000 đồng/kg./.