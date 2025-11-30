Ngày 30/11: Giá heo hơi dao động từ 50.000 - 55.000 đồng/kg

Sau chuỗi ngày tăng liên tiếp, giá heo hơi trong nước hôm nay ( 30/11) có xu hướng đi ngang trên cả ba miền. Mức giao dịch hiện dao động từ 50.000 - 55.000 đồng/kg, phản ánh tín hiệu tạm ổn định của thị trường sau đợt điều chỉnh tăng mạnh trước đó.

Giá heo hơi trong nước hôm nay có xu hướng đi ngang trên cả ba miền. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay chững lại sau nhiều phiên tăng giá. Cao Bằng, Bắc Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên duy trì mức 55.000 đồng/kg, mức cao nhất khu vực sau khi tăng 1.000 đồng/kg vào hôm qua.

Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu và Điện Biên tiếp tục giao dịch quanh 54.000 đồng/kg. Các địa phương như Thái Nguyên, Lạng Sơn và Sơn La giữ mức thấp hơn, khoảng 53.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay ổn định, hiện giao dịch ở mức từ 50.000 - 54.000 đồng/kg. Tại Hà Tĩnh, mức giao dịch duy trì 52.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng neo ở mức 54.000 đồng/kg. Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa ghi nhận giá 53.000 đồng/kg, trong khi Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Trị và Huế giữ mức 52.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay cũng không có biến động mới. TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh hiện dẫn đầu khu vực với mức 55.000 đồng/kg.

Đồng Tháp và Cà Mau giao dịch quanh 53.000 đồng/kg, còn An Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long giữ mức 52.000 đồng/kg – mức thấp nhất khu vực.

Diễn biến đi ngang sau đợt tăng giá kéo dài được cho là tín hiệu bình ổn tạm thời của thị trường heo hơi, trong bối cảnh sức mua chưa có sự bứt phá mạnh trước thời điểm cuối năm./.