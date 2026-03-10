Thanh khoản trái phiếu chính phủ tăng mạnh trên thị trường thứ cấp tuần qua

(TBTCO) - Thanh khoản trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tuần từ 2/3 - 6/3 phục hồi rõ rệt, với tổng giá trị giao dịch tăng mạnh so với tuần trước.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 2/3 - 6/3 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ trên thị trường sơ cấp ghi nhận kết quả kém tích cực hơn so với tuần trước. Trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 13.500 tỷ đồng, trong khi giá trị đăng ký đạt khoảng 10.330 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ đặt thầu khoảng 76,5%. Tuy nhiên, khối lượng trúng thầu chỉ đạt 4.830 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu khoảng 35,8%.

Đáng chú ý, toàn bộ khối lượng trúng thầu tiếp tục tập trung ở kỳ hạn 10 năm, với 4.830/11.000 tỷ đồng được phân bổ tại mức lợi suất 4,11%/năm, tăng 2 điểm cơ bản so với tuần trước. Trong khi đó, các kỳ hạn 7 năm, 15 năm và 20 năm đều không ghi nhận khối lượng trúng thầu, cho thấy khẩu vị của nhà đầu tư vẫn khá thận trọng và mang tính chọn lọc, ngay cả khi mặt bằng lợi suất trên thị trường sơ cấp đã có dấu hiệu nhích lên.

Theo giới phân tích, kết quả đấu thầu tuần qua suy yếu cả về lượng đăng ký lẫn khối lượng trúng thầu, phản ánh việc nhà đầu tư vẫn yêu cầu mức bù lợi suất cao hơn trước khi gia tăng giải ngân. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng trong nước biến động trở lại, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ tại nhiều nền kinh tế lớn cũng chịu áp lực đi lên do lo ngại lạm phát.

Trong tuần qua, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức 3,56% (tính đến ngày 6/3), so với 3,38% vào ngày 27/2. Tại Nhật Bản, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên mức 2,17%, từ 2,11% một tuần trước đó. Diễn biến này phần nào phản ánh xu hướng điều chỉnh của thị trường trái phiếu toàn cầu và có thể tạo thêm áp lực lên lợi suất trái phiếu trong nước.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 65.371 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu chính phủ, tương đương khoảng 13,1% kế hoạch phát hành cả năm 2026 và đạt 59,43% kế hoạch huy động của quý I/2026. Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục gọi thầu 13.500 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 10 năm chiếm 11.000 tỷ đồng; kỳ hạn 5 năm 1.000 tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm 1.000 tỷ đồng và kỳ hạn 20 năm 500 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 85,6 nghìn tỷ đồng, tăng 33,8% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch outright tăng mạnh lên 64,1 nghìn tỷ đồng, tăng 56,8% so với tuần trước, trong khi giao dịch repo giảm nhẹ xuống 21,5 nghìn tỷ đồng, giảm 6,8%. Diễn biến này cho thấy hoạt động mua bán thực chất trên thị trường đang gia tăng, thay vì chủ yếu dựa vào các giao dịch tài trợ vốn ngắn hạn như giai đoạn trước.

Song song với sự cải thiện về thanh khoản, lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp nhìn chung quay trở lại xu hướng tăng sau nhiều tuần đi ngang. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 1 năm tăng lên 3,32% (tăng 3 điểm cơ bản), kỳ hạn 2 năm đạt 3,21% (tăng 1 điểm cơ bản), kỳ hạn 3 năm lên 3,40% (tăng 2 điểm cơ bản), kỳ hạn 5 năm đạt 3,96% (tăng 7 điểm cơ bản), kỳ hạn 7 năm lên 4,00% (tăng 3 điểm cơ bản), kỳ hạn 10 năm đạt 4,31% (tăng 6 điểm cơ bản) và kỳ hạn 15 năm tăng lên 4,38% (tăng 2 điểm cơ bản). Mức tăng mạnh nhất tập trung ở các kỳ hạn trung bình và kỳ hạn chuẩn như 5 năm và 10 năm, phản ánh việc thị trường bắt đầu yêu cầu mức lợi suất cao hơn sau giai đoạn đi ngang kéo dài.

Trong khi đó, khối nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại bán ròng nhẹ khoảng 113,7 tỷ đồng trong tuần qua, sau khi mua ròng 361,4 tỷ đồng ở tuần trước đó. Tổng giá trị mua vào đạt khoảng 2.436,6 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra ở mức 2.550,4 tỷ đồng.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, lợi suất trái phiếu chính phủ trong nước nhiều khả năng vẫn còn chịu áp lực tăng nhẹ trong thời gian tới, đặc biệt tại nhóm kỳ hạn trung bình và kỳ hạn chuẩn 10 năm. Kết quả đấu thầu trên thị trường sơ cấp cho thấy lực cầu vẫn chưa sẵn sàng hấp thụ mạnh tại mặt bằng lợi suất hiện tại. Đồng thời, trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng và lợi suất trái phiếu chính phủ tại các nền kinh tế lớn có xu hướng đi lên, lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam cũng có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh theo xu hướng chung của thị trường.