Hoàn thành xây dựng Đề án phát triển hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm tài chính quốc tế chậm nhất trong tháng 5/2026

(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 112/TB-VPCP ngày 9/3/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại cuộc họp về việc xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thông báo kết luận nêu rõ, công nghệ thông tin là cấu phần quan trọng của Trung tâm tài chính quốc tế, cần khẩn trương triển khai thực hiện, không cầu toàn, vừa làm vừa hoàn thiện; tận dụng các hệ thống hiện có, kết hợp với đầu tư hệ thống mới hoặc mua của các nhà cung cấp quốc tế có uy tín.

Khẩn trương xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình giao UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thành lập Tổ công tác để xây dựng Đề án về phát triển hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam với đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan, hoàn thành việc xây dựng Đề án chậm nhất trong tháng 5/2026.

Cùng với đó, lựa chọn đối tác xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống thống nhất, an toàn, đồng bộ, dùng chung giữa các cơ quan và theo đúng quy định của pháp luật.

Về thứ tự thực hiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo, triển khai trước hệ thống công nghệ thông tin phục vụ điều hành của Hội đồng điều hành và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại 2 thành phố (TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng), triển khai các dịch vụ công, đăng ký thành viên, trang điện tử của Hội đồng điều hành. Về lâu dài, thực hiện đầu tư hệ thống công nghệ thông tin trên cơ sở Đề án về phát triển hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam do UBND TP. Hồ Chí Minh xây dựng.