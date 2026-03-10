Thủ tướng: Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung trước mắt

(TBTCO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đã huy động được khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác để bảo đảm nguồn cung trước mắt, góp phần ổn định thị trường trong bối cảnh người dân lo ngại thiếu xăng dầu.

Thông tin trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, diễn ra chiều 9/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội thời gian qua; đề nghị hai cơ quan phát huy tinh thần này để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bảo đảm kịp thời, chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với quốc dân, đồng bào cũng như các công việc của đất nước, Quốc hội và Chính phủ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hai bên tiếp tục phối hợp để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương.

Về tài liệu trình Kỳ họp thứ nhất, Thủ tướng nhấn mạnh đến một số nội dung trọng tâm liên quan đến việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; các giải pháp để tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ tới; xử lý những dự án tồn đọng, kéo dài.

Trao đổi về một số vấn đề cụ thể, Thủ tướng đề nghị cập nhật thêm tình hình mới vào báo cáo kinh tế - xã hội năm 2026, do bối cảnh thế giới đang diễn biến nhanh, đặc biệt sau những căng thẳng tại Trung Đông, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng, chi phí vận tải và việc điều hành kinh tế vĩ mô.

Cho biết Chính phủ đang họp và chỉ đạo liên tục để ứng phó với tình hình, Thủ tướng thông tin, Việt Nam đã huy động được khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung trước mắt, góp phần ổn định tâm lý thị trường và đời sống nhân dân.

Trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp và khó lường, đặt ra nhiều thách thức chung, Thủ tướng cho rằng, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội càng phải chặt chẽ hơn, trên tinh thần “Đảng lãnh đạo, Chính phủ quản lý điều hành, Quốc hội đồng hành, nhân dân ủng hộ và bạn bè quốc tế hỗ trợ”.