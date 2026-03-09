Giá xăng dầu của Việt Nam: Điều hành bám sát giá thế giới

(TBTCO) - Diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông đang tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu và giá xăng dầu tại nhiều quốc gia tăng cao. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường trong nước và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Nỗ lực bảo đảm nguồn cung, điều chỉnh giá phù hợp

Theo thông tin từ Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng vừa cho biết, giá bán xăng dầu một số nước trên thế giới trong những ngày qua đều tăng cao do ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông.

Cụ thể: Tại Mỹ, giá xăng đã tăng 0,88 - 1 USD/lít, tương đương tăng 11%; giá dầu tăng 1,14 USD/lít, tương đương tăng 15%. Tại Lào, giá xăng tăng 3.150 - 3.810 kíp/lít, tương đương tăng 11-15% tùy loại xăng; giá dầu tăng 7.380 kíp/lít, tương đương tăng 33%; Thái Lan tăng khoảng 1,5 baht/lít xăng, tương đương 4 - 8% tùy loại; 4,2 baht/lít dầu, tương đương 14%; Trung Quốc tăng khoảng 8 - 12% tùy loại; Pháp tăng 8 - 15% tùy loại.

Về nguồn xăng dầu trong nước, 2 Nhà máy lọc hóa dầu (Dung Quất, Nghi Sơn) sản xuất đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại thị trường trong nước. Trong đó, Nhà máy lọc dầu Dung Quất về cơ bản nguồn dầu thô không bị ảnh hưởng trực tiếp và đủ nguyên liệu dầu thô sản xuất đến hết tháng 4/2026; Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nguồn dầu thô có rủi ro do phụ thuộc nguồn dầu từ Kuwait, song hiện tại, lượng tồn kho và các lô hàng đã vận chuyển có thể duy trì sản xuất thời gian tới. Nhà máy cũng đang tích cực tìm phương án bổ sung nguồn.

Đối với nguồn cung nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu khoảng 30% cho nhu cầu tiêu thụ tại thị trường trong nước. Trong tháng 3/2026, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo nhập khẩu nguồn cung cơ bản đảm bảo. Nhập khẩu xăng dầu sản phẩm tháng 4 dự báo tiếp tục khó khăn do giá tăng và một số nước không khuyến khích xuất khẩu xăng dầu để đảm bảo an ninh năng lượng.

Giá dầu thô và giá thành phẩm xăng dầu thế giới chốt phiên giao dịch ngày 06/3/2026 tăng rất cao (giá dầu thô WTI: 90,90 USD/thùng tăng 12,2%; giá dầu thô Brent: 92,69USD/thùng tăng 8,5% so với ngày 05/03/2026).

Giá xăng dầu trong nước đã điều chỉnh tương đối sát với diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thế giới. Ảnh: Đức Thanh

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 05/3/2026 - 6/3/2026 là: 109,730 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 20,836 USD/thùng, tương đương tăng 23,44%); 116,165 USD/thùng xăng RON95 (tăng 24,243 USD/thùng, tương đương tăng 26,37%); 180,880 USD/thùng dầu hỏa (tăng 48,000 USD/thùng, tương đương tăng 36,12%); 153,485 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 40,577 USD/thùng, tương đương tăng 35,94%); 624,385 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 133,407 USD/tấn, tương đương tăng 27,17%).

Do diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 06/3/2026 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, Bộ Công thương đã phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu theo tinh thần của Nghị quyết số 36/NQ-CP.

Theo đó tại kỳ điều hành ngày 07/3/2026: mức giá cơ sở xăng dầu như sau: Xăng RON95-III ở mức 27.047 đồng/lít, tăng 4.707 đồng/lít tương đương 21,07% so với kỳ trước; Dầu diesel 0,05S ở mức 30.239 đồng/lít, tăng 7.202 đồng/lít tương đương 31,26% so với kỳ trước... Giá xăng dầu trong nước đã điều chỉnh tương đối sát với diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thế giới.

Tăng cường kiểm soát thị trường

Song song với việc điều hành giá xăng dầu kịp thời, bám sát giá thế giới, công tác kiểm tra kiểm soát thị trường cũng được triển khai mạnh mẽ. Sở Công thương các tỉnh/thành phố đã có báo cáo nhanh về tình hình xăng dầu từ thời điểm điều hành giá xăng dầu lúc 15h ngày 07/03/2026.

Cụ thể, tại TP. Hà Nội, các doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn (Petrolimex, PVOIL, Tổng công ty Xăng dầu quân đội) báo cáo nguồn cung hiện tại và dự báo những ngày tới ổn định; lượng bán ra hàng ngày từ 4/3/2026 đến 8/3/2026 tăng 50% so với bình quân tháng 01/2026.

Ngày 07/03 có 17 cửa hàng ngưng kinh doanh một số mặt hàng, tuy nhiên chiều ngày 07/3/2026 đã bán đủ tất cả các mặt hàng do bổ sung nguồn cung. Trên địa bàn Hà Nội xuất hiện hiện tượng người dân mang can, thùng đến mua xăng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu để tích trữ, xuất hiện tình trạng bán xăng dầu bằng chai lọ tại khu vực gần các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Chi cục QLTT Hà Nội hiện đang phối hợp với UBND xã, phường kiểm tra, xử lý.

Tại TP. Hồ Chí Minh, tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tương đối ổn định, các cửa hàng xăng dầu vẫn mở cửa hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý.

TP. Huế, đến nay, trên địa bàn thành phố có 128 cửa hàng xăng dầu bán lẻ đang hoạt động, đa số các cửa hàng xăng dầu vẫn hoạt động bình thường, chưa có cửa hàng xăng dầu nào xin tạm dừng hoạt động và nguồn cung ứng vẫn đảm bảo cho tiêu dùng và người dân.

Tại TP. Cần Thơ, qua công tác nắm địa bàn, hoạt động kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn hoạt động bình thường; nguồn cung ứng cơ bản đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đi lại của người dân. Do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông, các thương nhân đầu mối đang nỗ lực duy trì nguồn cung ứng xăng dầu; để phòng chống cháy nổ, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện hạn chế bán cho khách hàng sử dụng phi, can để mua về tích trữ; trên địa bàn không xảy ra các trường hợp đầu cơ, găm hàng, chờ tăng giá; đa số các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đều nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật.

Tương tự, tại TP. Hải Phòng, Đà Nẵng... vẫn đáp ứng và duy trì nguồn cung xăng dầu cho địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, một số tỉnh như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Gia Lai có hiện tượng tích trữ dầu diesel dưới hình thức các xe ô tô tải bốn chân xếp hàng đi đổ dầu ở các cây Petrolimex và quay đầu đổ ở các cửa hàng khác. Các lực lượng chức năng của địa phương đã hết sức tích cực để đảm bảo nguồn cung không bị gián đoạn.

Như vậy, trong những ngày vừa qua, do tâm lý lo sợ giá xăng dầu tăng cao và đứt gãy nguồn cung, người dân đổ xô đi mua hàng, tích trữ xăng dầu bằng nhiều hình thức như mua bằng can, phi, mang xe ô tô tải bốn chân xếp hàng đi đổ dầu ở các cây Petrolimex và quay đầu đổ ở các cửa hàng khác, góp phần làm nhu cầu mua xăng dầu tăng đột biến trong thời gian ngắn. Hiện tượng này xảy ra nhiều ở khu vực các tỉnh phía Bắc, nhất là địa bàn Hà Nội, các tỉnh phía Nam và miền Trung ít hơn.

Để có động lực cho các thương nhân nhập khẩu xăng dầu và chấm dứt tình trạng găm hàng chờ tăng giá, giá xăng dầu đã điều chỉnh bám sát với diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới. Liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi, bám sát giá xăng dầu thị trường và tình hình cung cấp xăng dầu trong nước để phản ánh kịp thời trong thời gian tới.

Người dân cần chủ động thực hành tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh diễn biến xăng dầu hiện nay. Ảnh: Đức Thanh

Đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, xây dựng phương án bình ổn giá xăng dầu

Về giải pháp thực hiện trong công tác quản lý điều hành xăng dầu cần làm ngay hiện nay, Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng kiến nghị thực hiện khẩn trương các giải pháp Chính phủ đã cho phép tại Nghị quyết 36 nhằm đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho các Nhà máy lọc dầu duy trì hoạt động ở công suất cao;

Tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026, đảm bảo đầy đủ nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối, thực hiện nghiêm túc dự trữ xăng dầu theo quy định;

Tăng cường phối hợp lực lượng công an, biên phòng kiểm tra thị trường nhất là các khu vực, địa bàn tiêu thụ tăng đột biến và có dấu hiệu đầu cơ để ngăn chặn tình trạng găm hàng, nâng giá bất hợp lý, xuất khẩu lậu xăng dầu. Chỉ đạo các đầu mối tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu về theo kế hoạch Quý 1/2026 đã đăng ký.

Bộ Công thương khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án bình ổn giá xăng dầu trình Chính phủ, theo đó tùy từng cấp độ kiến nghị các phương án điều chỉnh tiếp tục các loại thuế, sử dụng Quỹ bình ổn giá nhằm bình ổn giá xăng dầu trong nước…

Về nguồn cung, dựa trên các kiến nghị Chính phủ đã cho phép tại Nghị quyết 36, nghiên cứu thực hiện ngay các giải pháp đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn; tăng cường tối đa nguồn dầu thô và condensate trong nước nhằm hạn chế ảnh hưởng biến động giá dầu thô và chi phí vận chuyển...

Giải pháp về cầu, chủ động thực hành tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện và các loại nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng khoáng. Truyền thông để người dân hiểu, giữ tâm lý bình tĩnh trước những biến động của thị trường, tránh hoang mang hoặc tích trữ xăng dầu không cần thiết, qua đó góp phần ổn định thị trường.

Trong dài hạn, đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu, xây dựng cơ chế dự trữ quốc gia xăng dầu phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp; xây dựng cơ chế xuất, cấp dự trữ quốc gia để ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp; thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng.../.