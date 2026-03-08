Ngày 8/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm

Giá lúa gạo hôm nay (8/3) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động so với trước. Giao dịch tại nhiều địa phương diễn ra chậm do nguồn hàng không nhiều và thời tiết chưa thuận lợi.

Giá lúa gạo hôm nay tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 hôm nay dao động ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.150 - 9.350 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.900 - 8.010 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg, so với cuối tuần.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán yếu, kho mua lựa gạo đẹp, giá gạo các loại tương đối ổn định. Tại Cái Bí (An Giang) giao dịch mua bán chậm, giá các loại tương đối bình ổn. Tại khu vực Lấp Vò - Sa Đéc (Đồng Tháp), kho mua chậm, giá gạo các loại ổn định. Tại An Cư (Đồng Tháp) gạo thành phẩm giao dịch chậm, giá ít biến động.

Tại các chợ lẻ, gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 4218 dao động 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán chậm, lúa tươi các loại vững giá. Tại Đồng Tháp, An Giang, lúa Đông Xuân giao dịch chậm, lúa thơm ít người hỏi mua mới, thời tiết có mưa một số vùng khiến giao dịch lúa chững lại, giá vững. Tại Cần Thơ, giao dịch mua bán ít, chủ yếu lúa gần ngày cắt, giá ít biến động. Tại Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh giao dịch mua bán ít, giá chững.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 400 - 415 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 316 - 320 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 430 - 434 USD/tấn./.