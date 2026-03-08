Phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trước những diễn biến mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần đánh giá đúng diễn biến mới, tình hình căng thẳng hiện nay trên thế giới tác động tới Việt Nam để có phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng từ 10%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Chiều 7/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2026, các diễn biến mới trên thế giới tác động tới Việt Nam, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất đánh giá, thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột tại một số khu vực, đặc biệt là Trung Đông, tiếp tục leo thang, tác động trực tiếp đến vận tải biển, chuỗi cung ứng và giá năng lượng toàn cầu. Thị trường tài chính, tiền tệ và hàng hóa quốc tế biến động mạnh; chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn có nhiều điều chỉnh khó dự báo.

Trong bối cảnh khó khăn đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta tiếp tục duy trì xu hướng tích cực.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực; xuất khẩu tăng trưởng khá; đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mạnh; sản xuất công nghiệp và hoạt động doanh nghiệp phục hồi tốt. An sinh xã hội, đời sống nhân dân được bảo đảm...

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý về các chính sách then chốt để Việt Nam đạt tăng trưởng từ 10% trong năm 2026, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; các kịch bản ứng phó tác động từ xung đột Trung Đông, biến động giá dầu; kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy xuất khẩu, giải ngân đầu tư công…

Kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10%

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với báo cáo của Bộ Tài chính, bày tỏ trân trọng ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc, sát tình hình của lãnh đạo các bộ, ngành và các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ tiếp thu tối đa các ý kiến tại cuộc họp trong xây dựng các kịch bản điều hành kinh tế - xã hội, sớm trình Chính phủ.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng từ 10%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Qua ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng nhấn mạnh, về tư duy, cách tiếp cận, phương pháp luận, cần đánh giá đúng diễn biến mới, tình hình căng thẳng hiện nay trên thế giới, tác động tới những vấn đề lớn như năng lượng; điều hành kinh tế vĩ mô; sản xuất - kinh doanh, sinh kế của người dân; quan hệ với các nước lớn; logistics.

Từ đó, nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả để xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái, vừa có giải pháp trước mắt, vừa có giải pháp lâu dài; vừa có giải pháp vĩ mô, vừa có giải pháp vi mô; vừa huy động nguồn nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, kết hợp với ngoại lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

9 nhóm giải pháp trọng tâm trong thời gian tới

Thủ tướng nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải quyết liệt, chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và 9 nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trong điều kiện chịu tác động từ các cú sốc bên ngoài.

Đồng thời, Thủ tướng nêu rõ 9 nhóm giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ nhất, về nhóm giải pháp năng lượng, yêu cầu không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, thiếu năng lượng; đồng thời xác định đây là cơ hội để chuyển đổi năng lượng xanh.

Thứ hai, về ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô; đặc biệt chú trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, ổn định tỷ giá, lãi suất, nâng cao dự trữ quốc gia; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm; tăng thu, tiết kiệm chi, khuyến khích sản xuất - kinh doanh, cân nhắc xây dựng, triển khai gói kích cầu nếu cần thiết; tập trung vốn cho sản xuất - kinh doanh; thúc đẩy đầu tư công, thu hút đầu tư chọn lọc…; rà soát chính sách thuế, phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Thứ ba, về tự chủ chiến lược, phấn đấu tự chủ về năng lượng, tự chủ về nguồn lực quốc gia, từ đó phân cấp, phân quyền cho các địa phương.

Thứ tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tập trung xử lý các dự án tồn đọng, tháo gỡ vướng mắc cho hộ kinh doanh; các điểm nghẽn về đất đai, điện, tài nguyên; huy động đầu tư toàn xã hội tăng khoảng 5% so với năm 2025; đẩy mạnh đầu tư công, đưa hệ số ICOR xuống khoảng 5.

Thứ năm, về nguồn lực con người, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định đầu tư cho con người là đầu tư cho sự phát triển.

Thứ sáu, xây dựng, hoàn thiện thể chế kiến tạo, đổi mới, tháo gỡ được những điểm nghẽn hiện nay và đặc biệt là khuyến khích đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh phát triển hạ tầng, giảm chi phí tuân thủ qua cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, sản phẩm và nền kinh tế.

Thứ bảy, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, tập trung phát triển trí tuệ nhân tạo.

Thứ tám, kích cầu nội địa, du lịch; phát triển nhà ở xã hội, tăng nguồn cung để giảm giá thành nhà ở. Mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Thứ chín, chính quyền địa phương phải chủ động, tích cực hơn nữa, loại bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại, xin cho; nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ cơ sở./.