TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 vào nhóm 5 trung tâm kinh tế số năng động nhất Đông Nam Á

(TBTCO) - Đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành siêu đô thị thông minh của cả nước, đóng vai trò đầu tàu kinh tế, trong đó kinh tế số đóng góp 30 - 40% GRDP, đưa Thành phố vào nhóm 5 trung tâm kinh tế số năng động nhất Đông Nam Á.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược Phát triển dữ liệu số giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 Thành phố phấn đấu trở thành siêu đô thị thông minh của cả nước, đóng vai trò đầu tàu kinh tế với sự hội tụ của công nghiệp hiện đại, dịch vụ tài chính quốc tế và hệ sinh thái dữ liệu mở quy mô lớn.

Trong đó, kinh tế số đóng góp 30 - 40% GRDP, đưa Thành phố vào nhóm 5 trung tâm kinh tế số năng động nhất Đông Nam Á.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Thành phố xác định 4 trụ cột chiến lược gồm: xây dựng quản trị số nhất thể hóa với “một trục dữ liệu duy nhất” kết nối toàn Thành phố; vận hành đô thị bằng công nghệ, ứng dụng AI trong quản lý; phát triển kinh tế số với sàn dữ liệu và các hệ sinh thái công nghệ cao, logistics thông minh, trung tâm tài chính quốc tế; xây dựng xã hội số, hướng tới 100% người dân trở thành công dân số.

Thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Nguyễn Thành

Về phát triển dữ liệu phục vụ chính quyền số, Thành phố đặt lộ trình hoàn thiện, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, trong đó ưu tiên 13 cơ sở dữ liệu trọng điểm chia sẻ trong hệ thống chính trị.

Đồng thời, 100% dữ liệu từ các sở, ngành sẽ được kết nối thời gian thực về kho dữ liệu dùng chung để phục vụ quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu.

Trong lĩnh vực kinh tế số và xã hội số, TP. Hồ Chí Minh dự kiến vận hành Cổng dữ liệu mở với ít nhất 200 bộ dữ liệu ngay trong giai đoạn đầu, tạo nền tảng cho hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển các ứng dụng giá trị gia tăng.

Đến năm 2030, hệ sinh thái dữ liệu mở được kỳ vọng đạt hơn 1.000 bộ dữ liệu chuẩn, hình thành ít nhất 300 ứng dụng do cộng đồng doanh nghiệp và startup phát triển.

Thành phố cũng đẩy mạnh phát triển hạ tầng dữ liệu và công nghệ mới. Trong giai đoạn đầu dự kiến lắp đặt khoảng 20.000 cảm biến IoT tại các nút giao thông và khu công nghiệp để thu thập dữ liệu thời gian thực. Đến năm 2030 mở rộng lên hơn 50.000 điểm, tích hợp vào Trung tâm điều hành thông minh phục vụ mô phỏng, phân tích và dự báo bằng bản sao số đô thị.

Đến năm 2030, Thành phố đặt mục tiêu hình thành ít nhất 2 trung tâm đổi mới sáng tạo về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, phát triển các khu công nghệ số tập trung và thu hút tối thiểu 3 nhà đầu tư nước ngoài xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Một điểm đáng chú ý được nêu trong chiến lược là Thành phố nghiên cứu mô hình quỹ ủy thác dữ liệu, trong đó Nhà nước quản lý, người dân và tổ chức là chủ sở hữu, còn doanh nghiệp khai thác dữ liệu có trả phí qua sàn dữ liệu./.