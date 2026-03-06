Bộ Tài chính bám sát tình hình, chủ động lên kịch bản ứng phó biến động kinh tế

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ theo dõi sát, nắm chắc tình hình kinh tế chính trị thế giới để kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ, tham mưu Chính phủ các kịch bản, giải pháp, chính sách điều hành linh hoạt, hiệu quả nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Nhiều kết quả tích cực trong 2 tháng đầu năm

Phát biểu kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 của Bộ Tài chính diễn ra chiều 6/3, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những kết quả nổi bật trong 2 tháng đầu năm như công tác thu ngân sách đạt gần 25% dự toán, vốn FDI đăng ký mới tăng mạnh, số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao…

Theo Bộ trưởng, mặc dù trong 2 tháng đầu năm có thời gian nghỉ Tết kéo dài, song các mặt công tác của Bộ Tài chính vẫn triển khai ổn định, bảo đảm việc chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là có những nhiệm vụ đột xuất, bất ngờ, Bộ trưởng đề nghị cần khen thưởng kịp thời cho các cán bộ, đơn vị đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành Tài chính cũng thẳng thắn phê bình tình trạng chậm trễ, còn đùn đẩy trách nhiệm tại một số đơn vị. Bộ trưởng nêu rõ, với khối lượng công việc lớn như hiện nay, trách nhiệm của Bộ Tài chính rất nặng nề, nếu không đổi mới, không làm nhanh hơn, quyết liệt và chủ động hơn, thì không thể đáp ứng được yêu cầu.

Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức Bộ Tài chính cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành thắng lợi và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh 12 nhóm nhiệm vụ cụ thể.

Một là, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 2, các đề án trong chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ năm 2026 bảo đảm tiến độ, chất lượng. Giao Cục Đầu tư nước ngoài khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Chính trị xem xét ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Hai là, ưu tiên nguồn lực cao nhất phục vụ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Bộ Tài chính được giao 9/34 tài liệu của Chính phủ dự kiến trình Quốc hội, chiếm gần 30% tổng khối lượng tài liệu. Yêu cầu các đơn vị gửi tài liệu sớm cho các Ủy ban của Quốc hội chuẩn bị sẵn và thẩm định dần. Vụ Ngân sách nhà nước và Cục Quản lý nợ khẩn trương phối hợp hoàn thiện các kế hoạch 5 năm (2026 - 2030) về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn.

Ba là, khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các văn bản đã được lãnh đạo Chính phủ cho ý kiến để trình ký ban hành. Xử lý dứt điểm các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết Quốc hội đã có hiệu lực mà đang nợ đọng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Bốn là, tiếp tục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 9 (sắp tới là 10) nghị quyết trụ cột chiến lược đột phá của Bộ Chính trị. Trong đó, lưu ý đặc biệt tới chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước.

Không để tình trạng chậm, muộn, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, vẫn kiên định tham mưu các giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10% năm nay, nhưng lường trước các tình huống, mức độ ảnh hưởng để điều chỉnh cho phù hợp. Trong trường hợp diễn biến tác động sâu sắc đến kinh tế - xã hội thì có thể cân nhắc, tính toán. Còn về cơ bản, vẫn giữ mục tiêu tăng trưởng 10%, đi kèm với thực hiện các giải pháp phát huy nội lực, tiết kiệm chi tối đa, chuẩn bị phương án xây dựng các gói hỗ trợ trong trường hợp doanh nghiệp bị ảnh hưởng…

Năm là, các đơn vị theo dõi sát, nắm chắc diễn biến xung đột quân sự tại Trung Đông, tình hình kinh tế chính trị thế giới để kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ, tham mưu Chính phủ các kịch bản, giải pháp, chính sách điều hành linh hoạt, hiệu quả nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn.

Sáu là, xây dựng phương án phân bổ và sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải manh mún, phù hợp khả năng thực hiện. Quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm đối với các dự án trọng điểm quốc gia, phấn đấu năm 2026 giải ngân đạt 100% vốn Thủ tướng giao.

Bảy là, quyết liệt tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài. Giao Vụ Phát triển hạ tầng khẩn trương tham mưu nghị quyết về danh mục các dự án đất đai được Quốc hội cho phép mở rộng việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù. Giao Cục Quản lý đấu thầu khẩn trương hoàn thiện nghị quyết của Chính phủ xử lý khó khăn đối với quỹ đất lấn biển để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT.

Tám là, tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Tăng cường xúc tiến thu hút dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao. Cục Đầu tư nước ngoài phối hợp với TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các bộ cơ quan vận hành đồng bộ, hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Xây dựng, vận hành Cổng một cửa đầu tư quốc gia để giám sát nguồn vốn và việc thực hiện chính sách đối với nhà đầu tư nước ngoài theo cơ chế phân cấp, phân quyền.

Chín là, đẩy nhanh tiến độ công nghệ thông tin nội ngành. Yêu cầu Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số đẩy nhanh tiến độ làm việc với đơn vị cung cấp để hoàn thiện chương trình quản lý điều hành mới của Bộ, khắc phục tình trạng trễ hạn kéo dài. Việc này giúp lãnh đạo Bộ có thể kiểm soát được tình hình công việc trực tiếp, chấm dứt tình trạng thụ động chờ báo cáo.

Mười là, các đơn vị theo phân công tiếp tục triển khai đồng bộ thống nhất hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ giải pháp giao trong chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các nhiệm vụ triển khai Đề án 06. Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số cùng các đơn vị chủ trì vận hành các hệ thống Thuế, Hải quan, Kho bạc phải đẩy nhanh công việc cập nhật ứng dụng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thông suốt.

Mười một là, thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt không để tình trạng chậm, muộn, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc; khẩn trương trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI và của các địa phương.

Mười hai là, các Thứ trưởng theo nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Giao Văn phòng Bộ theo dõi thống kê báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện quy chế làm việc tại các cuộc họp giao ban hàng tháng, lấy đó làm cơ sở đánh giá xếp loại thủ trưởng các đơn vị./.