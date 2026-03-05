Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Cam kết thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân

(TBTCO) - Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cam kết sẽ nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri tỉnh Điện Biên và trọng trách mà Nhân dân giao phó.

Sáng ngày 5/3/3026, tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc Đơn vị bầu cử số 3, tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng - Trưởng đoàn đã trình bày với cử tri về Chương trình hành động của mình nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ vinh dự khi được sự quan tâm, tín nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Bầu cử quốc gia giới thiệu tiếp tục về ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Điện Biên - một vùng đất cách mạng và giàu truyền thống đoàn kết, gắn liền với những chiến tích lịch sử.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Đức Thanh

Bộ trưởng cũng bày tỏ vui mừng được gặp gỡ đông đảo cử tri xã Tuần Giáo trong Chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và xã Tuần Giáo tổ chức, với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của người Đại biểu Quốc hội với cử tri, đồng hành cùng tỉnh Điện Biên trong quá trình phát triển, bao gồm: Sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, tham gia đầy đủ các hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; tăng cường tiếp xúc cử tri bằng nhiều hình thức để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền.

Bộ trưởng cho biết, trong suốt quá trình công tác, dù ở bất kỳ cương vị nào cũng luôn nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Điện Biên nói riêng.

Theo Bộ trưởng, tỉnh Điện Biên đã nghiêm túc quán triệt, tiếp thu các định hướng, chỉ đạo của Đại hội Đảng lần thứ XIV để đặt ra những mục tiêu rất tham vọng, làm động lực để cấp ủy, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị của tỉnh không ngừng cố gắng, nỗ lực để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

“Được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu trở lại ứng cử tại Điện Biên, tôi coi đây không chỉ là sự tin tưởng mà cử tri và nhân dân tỉnh Điện Biên đã dành cho mình, mà còn là trách nhiệm để tôi tiếp tục góp sức với Đảng bộ và chính quyền tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Điện Biên đã đề ra, đóng góp chung vào thành quả phát triển của đất nước" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu.

Các cử tri tham dự buổi tiếp xúc. Ảnh: Đức Thanh

Từ nhận thức trên, căn cứ quy định pháp luật về tiêu chuẩn, vị trí, vai trò của Đại biểu Quốc hội; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng hứa sẽ tập trung làm tốt những việc sau:

Thứ nhất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của người Đại biểu Quốc hội với cử tri, đồng hành cùng tỉnh Điện Biên trong quá trình phát triển, bao gồm: Sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, tham gia đầy đủ các hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; tăng cường tiếp xúc cử tri bằng nhiều hình thức để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền.

Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên để nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ kịp thời vướng mắc của tỉnh; nguyện vọng của nhân dân vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, làm cơ sở trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật. Tạo điều kiện để tỉnh Điện Biên phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế vốn có; bảo đảm công bằng xã hội; nâng cao đời sống của người dân, nhất là người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng yếu thế.

Cử tri Vàng Cẩm Thả nêu ý kiến. Ảnh: Đức Thanh

Thứ hai, tích cực tham gia vào công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội, kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm sự đồng bộ, hài hoà giữa tăng trưởng và phát triển; giữa kinh tế, xã hội, môi trường với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính và với kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội và các cấp có thẩm quyền để hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành Tài chính theo Chương trình xây dựng luật của Quốc hội, đồng thời thường xuyên rà soát, đánh giá tổng thể hiệu quả của các chính sách đã ban hành để kịp thời hoàn thiện theo yêu cầu phát triển, tháo gỡ dứt điểm các nút thắt.

Chú trọng tham gia ý kiến, đề xuất những chính sách, cơ chế đặc thù, ưu đãi đối với vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối của nền kinh tế từng thời kỳ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Thứ ba, tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, bao gồm giám sát tại các Kỳ họp của Quốc hội; giám sát chuyên đề và thường xuyên theo Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội và của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhằm đánh giá tính đúng đắn, thiết thực của chính sách, pháp luật, kịp thời phát hiện hạn chế, bất cập và đưa ra kiến nghị bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm đạt được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần khơi thông nguồn lực, tạo đột phá để phát triển đất nước.

Thứ tư, đối với việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, sẽ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp một cách tích cực vào những vấn đề được đưa ra thảo luận và quyết định tại Quốc hội.

Quan tâm, tham gia ý kiến đối với các nội dung trình Quốc hội liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia; chủ động tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội trong việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, trong đó tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng thiết yếu; chú trọng phân bổ nguồn lực hợp lý cho các tỉnh miền núi, biên giới khó khăn, trong đó có tỉnh Điện Biên nhằm góp phần khắc phục các hạn chế, “điểm nghẽn”, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cam kết sẽ nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri tỉnh Điện Biên và trọng trách mà Nhân dân giao phó - thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội./.