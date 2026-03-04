Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên

(TBTCO) - Chiều ngày 4/3/2026, Đoàn công tác Bộ Tài chính do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại nhiều địa chỉ lịch sử tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Hoạt động thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tham gia cùng Đoàn công tác của Bộ Tài chính, về phía tỉnh Điện Biên có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên; đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Điện Biên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng và đoàn công tác tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn là Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2, tỉnh Điện Biên. Trong không khí trang nghiêm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, dâng hoa tươi thắm, thắp nén tâm hương tri ân công lao to lớn của Người, xin nguyện sống, lao động, học tập và công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tiếp đó, Đoàn đến dâng hương tại Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Mường Phăng - nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Giữa không gian núi rừng lịch sử, các đại biểu đã ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà quân sự lỗi lạc, người đã cùng Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo quân và dân ta làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Các đại biểu dâng hoa tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Năm tháng trôi qua, Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng; là ngọn cờ tiên phong cho phong trào giải phóng dân tộc của Nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Tên tuổi, tài thao lược quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng tư lệnh của chiến dịch, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự thời đại, người học trò ưu tú, xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi ghi vào trang sử oanh liệt của dân tộc ta, quân đội ta như một bản trường ca bất diệt.

Các đại biểu dành phút mặc niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Đoàn công tác của Bộ Tài chính cũng dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và viếng Nghĩa trang liệt sĩ A1 - nơi yên nghỉ của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng dâng hương lên phần mộ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Trong không gian linh thiêng, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Trước những hàng bia mộ thẳng tắp, mỗi đại biểu đều xúc động khi nhớ về sự cống hiến thầm lặng nhưng vĩ đại của các anh hùng liệt sĩ, những người đã viết nên bản hùng ca bất tử của dân tộc./.