Thuế quan toàn cầu của Mỹ có thể sẽ tăng lên 15% trong tuần này

(TBTCO) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, việc tăng thuế nhập khẩu toàn cầu tạm thời mới của Tổng thống Donald Trump từ 10% lên 15% có khả năng sẽ được thực hiện vào một thời điểm nào đó trong tuần này.

Trong một cuộc phỏng vấn trên CNBC ngày 4/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng thuế nhập khẩu toàn cầu lên 15% trong tuần này, khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực tái áp dụng một số loại thuế nặng nề đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ.

Mức thuế này cao hơn mức thuế toàn cầu 10% mà Tổng thống Trump áp đặt tháng trước sau khi tòa án ra phán quyết bác bỏ các mức thuế khẩn cấp của chính quyền. Trong cuộc phỏng vấn, ông Bessent cho biết Mỹ sẽ sử dụng thẩm quyền pháp lý cho phép tổng thống áp đặt thuế quan đồng loạt trong 150 ngày trừ khi Quốc hội đồng ý gia hạn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại một phiên điều trần ở Washington, Mỹ. Ảnh TL

Cũng theo ông Bessent, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ sẽ tiến hành các cuộc điều tra thương mại để cho phép chính quyền của Tổng thống Trump thay thế các mức thuế tạm thời bằng các loại thuế lâu dài hơn, ít bị ảnh hưởng bởi các thách thức pháp lý hơn.

Ông Bessent cho biết ông không kỳ vọng doanh thu thuế quan dự kiến ​​của chính phủ liên bang trong năm nay sẽ thay đổi bất chấp phán quyết của tòa án.

Ông cũng dự đoán, đến tháng 8, mức thuế quan của Mỹ sẽ trở lại mức trước khi Tòa án Tối cao gần đây bác bỏ các mức thuế cao hơn mà Tổng thống Trump đơn phương áp đặt lên hầu hết các quốc gia trên thế giới vào năm ngoái.

"Tôi tin chắc rằng mức thuế suất sẽ trở lại mức cũ trong vòng 5 tháng", ông Bessent nói.

Tổng thống Donald Trump đã công bố mức thuế quan cao hơn vào tháng trước sau phán quyết của Tòa án Tối cao, nhưng mức thuế này vẫn chưa có hiệu lực. Đối với một số quốc gia, như Anh và Úc, mức thuế 15% của ông Trump sẽ cao hơn mức thuế trước đây áp dụng cho hàng xuất khẩu của họ sang Mỹ. Đối với các quốc gia khác, như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, mức thuế mới sẽ thấp hơn đáng kể.