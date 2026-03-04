(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Quyết định số 26/2026/QĐ-UBND ngày 4/3/2026 về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa (hoạt động văn hóa cơ sở, đợt 2).

Theo Quyết định, định mức này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội sử dụng ngân sách nhà nước để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa (hoạt động văn hóa cơ sở, đợt 2).

Đồng thời, các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, cá nhân được giao xây dựng dự toán, xác định chi phí, lập phương án giá, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này cũng thuộc đối tượng áp dụng.

TP. Hà Nội cũng khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị không sử dụng ngân sách nhà nước để cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa (hoạt động văn hóa cơ sở, đợt 2).

Hà Nội ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa. Ảnh minh họa

Định mức kinh tế - kỹ thuật được quy định cụ thể tại các phụ lục kèm theo Quyết định, bao gồm: Định mức dịch vụ lưu trữ, bảo quản, khai thác tư liệu, hình ảnh động quốc gia trên địa bàn Hà Nội (Phụ lục số 01); định mức dịch vụ phát triển thư viện số, tài nguyên thông tin dùng chung, tài nguyên thông tin mở, liên thông thư viện trong nước và quốc tế (Phụ lục số 02); định mức dịch vụ phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị (Phụ lục số 03); và định mức dịch vụ tổ chức hoạt động các câu lạc bộ văn hóa cơ sở trực thuộc trên địa bàn thành phố (Phụ lục số 04).

Việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật là cơ sở quan trọng để các đơn vị xây dựng dự toán, quản lý chi phí, sử dụng ngân sách nhà nước hiệu quả, minh bạch; đồng thời tạo khung chuẩn cho việc tính giá, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa cơ sở.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/3/2026./.