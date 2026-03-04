(TBTCO) - Tại Công văn số 1876/VPCP-CN ngày 4/3/2026, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý về nguyên tắc giao UBND TP. Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Vành đai 4 (Hà Nội) với đường Vành đai 5 (Ninh Bình) theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Thủ đô năm 2024.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu, việc triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Vành đai 4 (Hà Nội) với đường Vành đai 5 (Ninh Bình) phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện về quy hoạch; tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách, xây dựng, đường bộ và quy định của pháp luật có liên quan đảm bảo chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

UBND TP. Hà Nội chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sách thành phố để thực hiện dự án trên theo quy định của Luật Thủ đô (năm 2024); UBND TP. Hà Nội, UBND tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan thanh tra, kiểm tra và kiểm toán về nội dung thông tin, số liệu của dự án.

Theo đề xuất của UBND TP. Hà Nội, dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Vành đai 4 với đường Vành đai 5 có chiều dài khoảng 2,22 km (trong đó, trên địa bàn Hà Nội là 1,62 km; trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là 0,6 km). Dự kiến, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 840,155 tỷ đồng (dự án nhóm B), sử dụng toàn bộ ngân sách TP. Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026 - 2028.

Dự án tuyến đường kết nối đường Vành đai 4 với đường Vành đai 5 nhằm góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối giao thông khu vực, tăng cường giao thương, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; mở rộng không gian, tạo động lực phát triển mới; phát huy tiềm năng, thế mạnh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, tỉnh Ninh Bình nói riêng và vùng Đồng bằng sông Hồng nói chung.