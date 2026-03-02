Hải Phòng: Tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2026 đạt 41.546 tỷ đồng

(TBTCO) - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hải Phòng ước thực hiện 2 tháng đầu năm 2026 là 41.546 tỷ đồng, đạt 21,3% dự toán được giao (đạt 120,8% kịch bản tăng trưởng). Trong đó, thu nội địa thực hiện 21.929 tỷ đồng, đạt 21,3% dự toán được giao.

Đây là thông tin được UBND TP. Hải Phòng cung cấp tại Phiên họp thường kỳ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2026, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và các tháng tiếp theo, diễn ra chiều nay (2/3).

Quang cảnh phiên họp thường kỳ

Báo cáo tại phiên họp, ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng thông tin: tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hải Phòng ước thực hiện 2 tháng đầu năm 2026 là 41.546 tỷ đồng, đạt 21,3% dự toán được giao (đạt 120,8% kịch bản tăng trưởng). Trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện 13.442 tỷ đồng, đạt 16% dự toán; thu nội địa thực hiện 21.929 tỷ đồng, đạt 21,3% dự toán (đạt 134,14% kịch bản tăng trưởng); thu tiền sử dụng đất thực hiện 1.663 tỷ đồng, đạt 4,6% dự toán ; các khoản thu khác còn lại thực hiện 6.175 tỷ đồng, đạt 82,2% dự toán giao.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện đến hết tháng 2/2026 là 13.180 tỷ đồng, đạt 14,5% dự toán Trung ương giao.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2/2026 ước giảm 6,25% so cùng kỳ năm trước (kế hoạch giảm 4,7%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 6,36%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 5,44%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,3%.

Phiên họp kết nối trực tuyến tới các xã, phường

Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 2/2026 (tính đến ngày 22/2/2026) đạt 2,76 tỷ USD, lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 7,86 tỷ USD, đạt 15,1% kế hoạch năm 2026, tăng 32% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 2/2026 (tính đến ngày 22/2/2026) đạt 3,28 tỷ USD, lũy kế 2 tháng đạt 9,88 tỷ USD, đạt 23,75% kế hoạch năm 2025, vượt chỉ tiêu kế hoạch quý I/2026 tại kịch bản tăng trưởng năm 2026.

Lũy kế vốn đã giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của Hải Phòng đến hết ngày 25/2 đạt 5.263 tỷ đồng, đạt 13,47% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (38.756 tỷ đồng); đạt 13,45% so với kế hoạch vốn HĐND Thành phố giao (38.806 tỷ đồng) và đạt 14,2% so với kế hoạch vốn HĐND Thành phố giao sau khi đã trừ tiết kiệm 5% (36.967 tỷ đồng), đạt 129,15% kịch bản tăng trưởng là 4.075 tỷ đồng.

Sản lượng hàng hóa qua cảng tháng 2/2026 ước đạt 12,97 triệu tấn (đạt kịch bản tăng trưởng), tăng 11,15% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 27,08 triệu tấn, tăng 10,54% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 2/2026, Hải Phòng ước đón 931.000 lượt khách du lịch. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 1,763 triệu lượt khách (trong đó 169.910 lượt khách quốc tế, 1,593 triệu lượt khách trong nước).

Tại phiên họp, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 2/2026 cơ bản ổn định, các ngành sản xuất duy trì tăng trưởng khá tốt. Cả 7/8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tháng 2/2026 dự kiến đạt và vượt kịch bản tăng trưởng. Thành phố đã ban hành nhiều văn bản để triển khai các nghị quyết của Trung ương, thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đã ban hành các Kế hoạch kịch bản về tăng trưởng kinh tế năm 2026, Kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2026, Kế hoạch kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu tại phiên họp

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đề nghị các sở ngành, địa phương tập trung tối đa để chuẩn bị hoàn thành tốt các công việc, điều kiện để tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Trong đó, tập trung chỉ đạo để đạt được 4 mục tiêu quan trọng là: để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân; tuyên truyền, vận động để đảm bảo số lượng cử tri đi bầu đông nhất; cử tri nắm bắt được thông tin đại biểu ứng cử để lựa chọn được đại biểu xứng đáng nhất, với số phiếu bầu tập trung cao nhất; hoàn thành việc bầu cử sớm nhất.

Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch thực hiện theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; khắc phục triệt để tình trạng “trông chờ sự chỉ đạo của cấp trên; chọn việc để làm; dễ làm khó bỏ; làm cho xong; làm để đối phó; đùn đẩy trách nhiệm” chủ động nghiên cứu, tham mưu, và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng phương châm “Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả” theo kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của thành phố đã đề ra.