(TBTCO) - Trình bày chương trình hành động tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định tập trung cao độ cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Đà Nẵng, quyết tâm đưa thành phố bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Ngày 2/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại Đơn vị bầu cử số 2, gồm các phường Ngũ Hành Sơn, An Hải, Sơn Trà, Hòa Xuân và Cẩm Lệ.

Đơn vị bầu cử số 2 có 5 ứng cử viên gồm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP. Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh; Đại tá, Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng Nguyễn Đại Đồng; Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Đà Nẵng Phạm Trần Minh Tuyến và Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, Công an TP. Đà Nẵng Đặng Thị Thanh Trà.

Địa bàn ứng cử gồm đặc khu Hoàng Sa và các phường, xã: An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Hòa Tiến, Hòa Vang, Bà Nà.

Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đơn vị bầu cử số 2 TP. Đà Nẵng.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định, việc được Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tin tưởng giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề.

Bí thư Đà Nẵng khẳng định, đại biểu Quốc hội phải là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri; lắng nghe đầy đủ, trung thực những tâm tư, kiến nghị của bà con; phản ánh kịp thời đến Quốc hội Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông cam kết tập trung thực hiện tốt 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, ông Lê Ngọc Quang cho biết, sẽ thực hiện đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả vai trò của người đại biểu Quốc hội; cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát tối cao đối với hoạt động của bộ máy nhà nước.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Lê Ngọc Quang trình bày chương trình hành động với cử tri.

Bên cạnh đó sẽ quan tâm đề xuất hoàn thiện thể chế nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, khơi thông nguồn lực xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm chính sách ban hành sát thực tiễn, khả thi và hướng đến phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân.

Bám sát thực tiễn, theo dõi, giám sát và kiến nghị giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Nhóm nhiệm vụ trọng tâm thứ hai, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh sẽ tập trung cao độ cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của thành phố, quyết tâm đưa Đà Nẵng bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với tốc độ tăng trưởng kinh tế từ hai con số trở lên.

Với trách nhiệm là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đồng thời nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông cho biết sẽ tranh thủ tối đa sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để tổ chức thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách vượt trội, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển thành phố.

Nhấn mạnh các nhóm giải pháp trọng tâm, Bí thư Đà Nẵng cho biết, đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nguồn nhân lực của thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Theo đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại, tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, tài chính, logistics, quản lý đô thị và chuyển đổi số.

Đây được xác định là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững.

Song song với đó, sẽ đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm tầm nhìn chiến lược dài hạn, mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược, có năng lực tài chính mạnh, công nghệ tiên tiến. Đồng thời tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai nhanh, hiệu quả các dự án.

Ngoài ra, tập trung phát triển hạ tầng chiến lược và triển khai quyết liệt các công trình, dự án động lực, trọng điểm như tuyến đường sắt đô thị, công trình giao thông ngầm qua sân bay quốc tế Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu, nâng cấp hệ thống cảng hàng không và hạ tầng logistics…

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng khẳng định sẽ hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân, sát dân.

Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau; đặc biệt chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn; hỗ trợ đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm yếu thế.

Phát triển kinh tế, tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng Đà Nẵng thực sự là thành phố đáng sống, hiện đại, phát triển bền vững.