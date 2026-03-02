Chi phí học thêm cao hơn so với trước khi có Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT

(TBTCO) - Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, chi phí học thêm của học sinh hiện cao hơn trước khi có Thông tư 29. Lý do bởi, dạy thêm không ở trong trường, mà phải dạy ở trung tâm, dẫn đến phải có chi phí thuê trung tâm, chi phí đi lại…

Chiều 2/3, tiếp tục phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 2.

Cử tri và nhân dân tin tưởng ngày bầu cử sẽ thành công tốt đẹp

Trình bày báo cáo tóm tắt, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm sâu sắc, kịp thời, nhân văn trong công tác chăm lo Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng thời, cử tri và nhân dân kiến nghị, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm. Trong đó có, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tới đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cử tri và nhân dân tin tưởng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngày bầu cử sẽ diễn ra thành công tốt đẹp; các đại biểu được bầu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, thực hiện vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cũng tiếp tục bày tỏ lo lắng về vấn đề an toàn giao thông đường thủy, đường sắt; an toàn khi tổ chức các lễ hội truyền thống đầu Xuân và các lễ hội tại các địa phương… Tình trạng thiết bị bay không người lái hoạt động không phép, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng; tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp… cũng là những vấn đề cử tri, nhân dân lo lắng.

Trước những vấn đề cử tri, nhân dân phản ánh, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường thủy, đường sắt.

Cùng với đó, chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bay không người lái và phương tiện bay khác; xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến của Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với đánh giá tại báo cáo. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá, sau Đại hội XIV của Đảng, không khí nói chung của cả nước rất tốt, thể hiện qua sự phát triển toàn diện về kinh tế, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Các chỉ số về công nghiệp, thương mại, đầu tư nước ngoài và số doanh nghiệp đăng ký mới đều tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái.

Áp lực chi tiêu và giá cả sinh hoạt là nỗi lo của người dân

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, áp lực chi tiêu và giá cả sinh hoạt, đặc biệt là giá thuê nhà tại các đô thị lớn, đang là nỗi lo của cán bộ, công nhân viên và người lao động. Cùng với đó, giá bất động sản, giá điện, nước và chi phí học thêm cũng tạo áp lực lớn.

“Chúng ta nói về câu chuyện học thêm rất nhiều rồi. Chúng tôi đang cho đánh giá lại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề dạy thêm, học thêm. Chi phí học thêm của học sinh hiện cao hơn trước khi có Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT” - Phó Chủ tịch Quốc hội cho hay. Lý do bởi, dạy thêm không dạy trong trường, mà phải dạy ở trung tâm, dẫn đến chi phí thuê trung tâm, giáo viên đi lại, đưa học sinh từ nhà ra trung tâm và rất nhiều vấn đề kéo theo.

Từ thực tế này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị đánh giá thêm về giá cả sinh hoạt và áp lực chi tiêu, nhất là giá thuê nhà ở các đô thị lớn, giá bất động sản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Nguyễn Thanh Hải cũng lưu ý, báo cáo cần nhấn mạnh thêm, dịp Tết, nhu cầu tiêu dùng tăng rất mạnh nhưng giá cả tăng nhiều, sức mua giảm sút. Phản ánh giá cả nhiều mặt hàng ngày sát Tết tăng rất cao so với thông thường, Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải nhận xét, việc kiểm soát giá cả ở chợ truyền thống là rất yếu. Về du lịch, giá vé và phòng khách sạn cũng tăng mạnh, nhưng chất lượng thì không tăng tương xứng.

Đối với đến tình hình chiến sự ở Trung Đông, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ báo cáo cấp thẩm quyền chủ trương bảo hộ công dân ở khu vực này kịp thời, phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Chính phủ cũng cần thông tin kịp thời, để ổn định nhận thức và tư tưởng của người dân, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung một số kiến nghị đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có việc trả lời 19 kiến nghị đã quá hạn; chỉ đạo xử lý an toàn giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường không, đặc biệt là tình trạng vi phạm không phận bay, không phận cấm bay.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia tập trung chỉ đạo bầu cử đạt kết quả tốt, nhất là tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tiếp xúc, vận động bầu cử đúng với luật định; tăng cường kiểm tra các điểm bầu cử bảo đảm an ninh, an toàn để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc áp dụng các quyền ưu đãi, miễn trừ cho Văn phòng Quỹ hợp tác phát triển kinh tế của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc tại Việt Nam theo Tờ trình số 17/TTr-CP của Chính phủ.