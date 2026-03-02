Giá vàng hôm nay ngày 2/3: Vàng trong nước giữ mặt bằng giá ở vùng cao

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 2/3 đi ngang tại vùng 184 - 187 triệu đồng/lượng, duy trì mặt bằng giá cao so với các phiên gần đây, trong khi giá thế giới tiếp tục dao động trên 5.280 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 2/3, thị trường vàng trong nước đi ngang khi mặt bằng giá tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn không ghi nhận biến động so với phiên liền trước. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và SJC đồng loạt giữ nguyên giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, phổ biến trong khoảng 184 - 187 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với trước đó.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 2/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 183,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 186,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đi ngang so với phiên trước. PNJ tiếp tục giữ nguyên mức giao dịch 183,8 - 186,8 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều mua và bán, trong khi DOJI cũng không điều chỉnh giá, duy trì niêm yết ở mức 183,8 triệu đồng/lượng mua vào và 186,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng mỗi chiều, qua đó đưa giá giao dịch lên quanh vùng 184 - 187 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu không thay đổi giá vàng, tiếp tục niêm yết trong khoảng 184 - 187 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hiện dao động quanh ngưỡng 5.280,2 USD/ounce, tương đương khoảng 167,5 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí). So với mặt bằng trong nước, giá vàng thế giới đang thấp hơn khoảng 19,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến cuối tuần qua cho thấy dòng tiền trú ẩn quay trở lại mạnh mẽ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang. Trong phiên giao dịch ngày 27/2, sau khi chính phủ Mỹ ban hành lệnh sơ tán tại Trung Đông, giá vàng bật tăng nhanh từ 5.185 USD/ounce lên 5.235 USD/ounce chỉ trong vòng 45 phút. Đến 11 giờ (giờ miền Đông), kim loại quý này thiết lập đỉnh mới trong tuần tại 5.254 USD/ounce và tiếp tục được đẩy lên mức cao nhất tuần 5.281,15 USD/ounce khi lực mua gia tăng trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Tâm điểm thị trường vẫn là các biến động địa chính trị mới, yếu tố được đánh giá có thể tiếp tục củng cố nhu cầu đối với tài sản an toàn như vàng và bạc. Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy, tâm lý lạc quan đã trở lại rõ rệt. Trong số 18 chuyên gia tham gia khảo sát, 67% dự báo giá vàng có thể vượt 5.300 USD/ounce trong tuần tới, 11% cho rằng giá giảm và 22% nhận định xu hướng ngắn hạn khá cân bằng. Với nhà đầu tư cá nhân, trong 266 người tham gia thăm dò trực tuyến, 76% kỳ vọng giá tiếp tục tăng, 13% dự báo giảm và 11% cho rằng đi ngang.

Nhiều chuyên gia tiếp tục duy trì quan điểm tích cực. Đại diện Bannockburn Global Forex nhận định việc giá vượt 5.250 USD/ounce có thể mở ra dư địa hướng tới mốc 5.500 USD/ounce. Một số ý kiến khác cho rằng dù vùng giá hiện tại có thể xuất hiện nhịp rung lắc kỹ thuật, xu hướng chủ đạo vẫn là đi lên khi các yếu tố nền tảng như hoạt động mua ròng quy mô lớn của ngân hàng trung ương, đồng USD suy yếu và bất ổn kinh tế - chính trị tiếp tục hỗ trợ thị trường.

Theo các nhà phân tích, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt, vàng vẫn được xem là lựa chọn phòng thủ nổi bật, qua đó duy trì mặt bằng giá ở vùng cao hiện nay.