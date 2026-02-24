Giá vàng hôm nay ngày 24/2: Giá vàng đồng loạt tăng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

(TBTCO) - Sau kỳ nghỉ lễ, giá vàng trong nước bật tăng trên diện rộng, cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều được điều chỉnh mạnh. Mức tăng cao nhất ghi nhận gần 6 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên sát mốc 185 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 24/2, thị trường vàng trong nước ghi nhận nhịp điều chỉnh tăng trở lại tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như PNJ, Bảo Tín Minh Châu và SJC đồng loạt nâng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên quanh ngưỡng 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng. So với phiên liền trước, mức điều chỉnh tại nhiều đơn vị lên tới 3,6 triệu đồng/lượng cho mỗi chiều giao dịch.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến rạng sáng ngày 24/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và DOJI khi giá vàng miếng được điều chỉnh tăng mạnh. Hiện hai doanh nghiệp này niêm yết vàng miếng phổ biến trong khoảng 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, tăng 5,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Đà tăng không chỉ tập trung ở vàng miếng mà còn lan rộng sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức khoảng 181,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 184,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra, đồng loạt tăng 3,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước. PNJ cũng điều chỉnh tăng thêm 3,7 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch vàng nhẫn lên khoảng 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI tăng giá vàng nhẫn 5,9 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều, hiện niêm yết ở mức 181,5 triệu đồng/lượng mua vào và 184,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh tăng 5,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đưa giá giao dịch lên quanh vùng 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết vàng nhẫn tại 181,6 triệu đồng/lượng mua vào và 184,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới

Rạng sáng ngày 24/2, giá vàng thế giới tăng lên 5.229,4 USD/ounce, mức cao nhất trong 3 tuần. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá tương đương khoảng 166,3 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn vàng miếng SJC trong nước khoảng 18,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo các nhà phân tích tại UBS, đà tăng hiện tại chưa phản ánh đầy đủ rủi ro địa chính trị leo thang quanh Iran. Trong bối cảnh bất ổn còn duy trì, cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, giá vàng có thể tiến thêm khoảng 1.000 USD/ounce và hướng tới mốc 6.200 USD/ounce vào giữa năm. Các chuyên gia dự báo, Fed có thể hạ lãi suất hai lần, mỗi lần 25 điểm cơ bản trước cuối tháng 9, qua đó kéo giảm lãi suất thực và gây áp lực lên đồng USD, những yếu tố thường hỗ trợ kim loại quý.

Bên cạnh yếu tố chính sách, triển vọng cung - cầu cũng củng cố xu hướng tăng. Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy, tổng nhu cầu vàng toàn cầu đã vượt 5.000 tấn trong năm 2025 và có thể tiếp tục mở rộng nhờ dòng tiền đầu tư và hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại châu Á. Trong khi đó, nguồn cung tăng chậm, nhiều mỏ dự kiến cạn kiệt trong vài năm tới, khiến cán cân thị trường thêm thắt chặt.

Trên cơ sở đó, các chuyên gia từ UBS duy trì quan điểm tích cực với vàng, xem đây là công cụ phòng ngừa rủi ro và đa dạng hóa danh mục hiệu quả trong môi trường kinh tế - tài chính nhiều biến số.