Giá vàng hôm nay ngày 18/2: Giá vàng neo cao quanh ngưỡng 176 - 181 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng 18/2, giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang tại hầu hết doanh nghiệp lớn, với vàng miếng phổ biến trong khoảng 176 - 181 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 18/2 (tức mùng hai Tết Bính Ngọ), giá vàng trong nước duy trì trạng thái đi ngang khi giá niêm yết tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn không ghi nhận biến động so với phiên liền trước. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như PNJ, Bảo Tín Minh Châu và SJC giữ nguyên mức giá giao dịch, phổ biến quanh ngưỡng 178 - 181 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra. So với phiên trước đó, mặt bằng giá tại các đơn vị này không có sự điều chỉnh.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 18/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Cùng diễn biến, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và DOJI cũng giữ nguyên giá vàng miếng so với phiên trước. Hiện vàng miếng tại hai doanh nghiệp này được giao dịch phổ biến trong khoảng 176 - 179 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, không ghi nhận thay đổi về mức niêm yết.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước cũng duy trì mức giá ổn định. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết khoảng 177,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tương đương với mức của phiên trước đó. PNJ cũng giữ nguyên giá vàng nhẫn, hiện giao dịch ở mức 177,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, không ghi nhận biến động.

Ở chiều khác, DOJI tiếp tục duy trì giá vàng nhẫn so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 175,6 triệu đồng/lượng mua vào và 178,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tương tự, Phú Quý không điều chỉnh giá, giao dịch quanh vùng 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều ở ngưỡng 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới

Rạng sáng ngày 18/2, giá vàng thế giới lùi về 4.877 USD/ounce, giảm mạnh 117 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 153,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng trong nước khoảng 27,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới cập nhật đến 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nan) ngày 18/2. Nguồn: Kitco.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này ghi nhận đà giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần khi đồng USD phục hồi, tạo áp lực lên giá. Tâm lý nhà đầu tư hiện nghiêng về trạng thái thận trọng, chờ thêm thông tin từ các cuộc đàm phán Mỹ - Iran cũng như tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giới phân tích cho rằng thị trường đang “quan sát và chờ đợi”, đặc biệt trước thời điểm công bố biên bản cuộc họp tháng 1 của Fed. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện vẫn đặt cược khả năng Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6 tới.

Dù điều chỉnh ngắn hạn, triển vọng trung và dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế còn hiện hữu. Nhiều tổ chức tài chính duy trì quan điểm lạc quan, dự báo giá vàng có thể hướng tới vùng 5.800 USD/ounce trong quý II/2026. Bên cạnh đó, xu hướng gia tăng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi và châu Á, tiếp tục được xem là lực đỡ quan trọng đối với thị trường trong thời gian tới.