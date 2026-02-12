Giá vàng hôm nay ngày 12/2: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giữ giá cao

(TBTCO) - Thị trường vàng trong nước sáng 12/2 không ghi nhận biến động, với mặt bằng giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục neo ở vùng 178 – 181 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 12/2, thị trường vàng trong nước duy trì trạng thái ổn định khi giá niêm yết tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh lớn không ghi nhận biến động so với phiên liền trước.

Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, phổ biến trong khoảng 178 – 181 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, mặt bằng giá không có sự điều chỉnh.

Diễn biến giá vàng cập nhật đến rạng sáng 12/2. Nguồn: Kitco.

Cùng xu hướng này, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giữ nguyên giá vàng miếng, giao dịch trong khoảng 177,5 – 181 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, không thay đổi so với phiên liền trước.

Diễn biến đi ngang không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn được ghi nhận tại phân khúc vàng nhẫn trong nước. Tại SJC, giá vàng nhẫn rạng sáng nay được niêm yết ở mức khoảng 177,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giữ nguyên so với phiên trước. Tương tự, DOJI tiếp tục duy trì mức giá 177,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, không có sự điều chỉnh ở cả hai chiều giao dịch.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn cũng được duy trì ổn định trong vùng 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 178 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 181 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng tiếp tục giao dịch vàng nhẫn quanh vùng 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mặt bằng giá đã thiết lập từ phiên liền trước.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng 12/2 được giao dịch quanh ngưỡng 5.083,1 USD/ounce, tăng 76,13 USD/ounce so với 24 giờ trước, tương đương mức tăng 1,52%. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 160,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 20,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trên thị trường quốc tế, vàng và bạc duy trì đà đi lên mặc cho những thông tin kinh tế tích cực từ Mỹ. Hợp đồng vàng giao tháng 4 tăng 50,70 USD lên 5.080,10 USD/ounce, trong khi bạc giao tháng 3 tăng 2,50 USD lên 82,70 USD/ounce, với bạc tiếp tục thể hiện mức tăng nổi trội hơn.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, nền kinh tế nước này tạo thêm 130.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 1, cao hơn đáng kể so với mức 48.000 của tháng trước và vượt xa dự báo 55.000. Thông tin này đồng thời đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và chỉ số USD tăng lên, cùng với diễn biến tích cực của các chỉ số chứng khoán.

Dù vậy, thị trường vàng và bạc vẫn giữ được phần lớn mức tăng đạt được trước đó. Diễn biến này phản ánh việc nhu cầu trú ẩn an toàn, hoạt động tích trữ và xu hướng mua vào của các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ giá, qua đó lấn át tác động từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách lãi suất cao lâu hơn.

Theo dữ liệu thị trường, khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 3 hiện được định giá dưới 15%, trong khi nhà đầu tư chuyển sang kỳ vọng chỉ có hai đợt giảm lãi suất vào cuối năm, thay vì hành động sớm. Trong bối cảnh đó, các yếu tố cung, cầu cơ bản vẫn đang là động lực chính hỗ trợ mặt bằng giá kim loại quý.