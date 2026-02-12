Ngày 12/2: Giá cao su tại Trung Quốc và Thái Lan tiếp tục khởi sắc

Giá cao su kỳ hạn hôm nay (12/2) tại Trung Quốc và Thái Lan tiếp tục khởi sắc nhờ lực mua của thị trường quốc tế. Trong nước, giá cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, Công ty MangYang, thu mua mủ nước ở mức 379 - 384 đồng/TSC; mủ đông tạp ở mức 345 - 393 đồng/DRC.

Giá cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp trong nước bình ổn. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/2, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 1,1% (180 Nhân dân tệ) lên mức 16.335 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,3% (0,2 Baht) lên mức 64.3 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 của Sàn OSE đi ngang mức 338 Yên/kg.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 3 giao dịch ở mức 190,9 cent Mỹ/kg, tăng 0,5%.

Giá cao su tương lai của Nhật Bản đã chấm dứt chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp khi đồng Yên mạnh lên làm suy giảm sức hấp dẫn của các tài sản định giá bằng yên đối với nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, giá cao su tại Trung Quốc và Singapore vẫn được hỗ trợ nhờ giá nguyên liệu đầu vào duy trì ở mức cao và lực mua từ thị trường quốc tế.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 7/2026 trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) đóng cửa giảm 4,5 Yên, tương đương 1,27%, xuống còn 350,4 Yên/kg.

Trái ngược với diễn biến tại Nhật Bản, thị trường cao su Trung Quốc ghi nhận mức tăng nhẹ. Hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 140 Nhân dân tệ, tương đương 0,86%, lên 16.335 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 3, loại được giao dịch sôi động nhất trên SHFE cũng tăng 105 Nhân dân tệ, tương đương 0,82%, lên 12.860 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.