(TBTCO) - Tranh thủ giữa tất bật, bộn bề công việc những ngày cận Tết, người dân Thủ đô và du khách tìm đến các tụ điểm bày bán hoa quanh hồ Tây, vườn đào, quất Nhật Tân, Tứ Liên, phường Hồng Hà dọc bãi sông Hồng để chọn hoa tô điểm thêm sắc Xuân cho mỗi nếp nhà.

Dạo quanh hồ Tây và tại các “thủ phủ” hoa như Nhật Tân, Tứ Liên hay chợ hoa Quảng Bá, du khách có thể thưởng ngoạn sắc hồng dịu của đào hòa cùng màu vàng ấm của quất trải dài khắp lối đi, tạo nên không gian Xuân rực rỡ giữa lòng Thủ đô.

Thị trường cây cảnh Tết 2026, năm nay ghi nhận mặt bằng giá khá “mềm”, nhiều chủ hàng không thách giá như mọi năm, thậm chí trưng sẵn bảng đồng giá để khách dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu.

Xu hướng mua sắm cũng cho thấy sự phân hóa rõ nét, người dân ưu tiên những lựa chọn tinh tế, vừa túi tiền. Các cành đào nhỏ, đào mini có giá từ 70.000 - 350.000 đồng trở thành mặt hàng hút khách nhất. Trong khi đó, đào huyền, dòng đào được ưa chuộng để trang trí phòng khách chung cư, có giá dao động từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng. Đào Thất thốn, vốn được xem là “hàng hiếm”, năm nay giá khá dễ chịu, phổ biến từ 2 triệu đến 5 triệu đồng mỗi cây.

PV TBTCVN đã có mặt tại các điểm bán lớn, ghi lại những khoảnh khắc sinh động về dòng người chọn đào, mua quất, mang Xuân về từng góc phố, nếp nhà.

Người dân chọn mua đào, quất trên phố Lạc Long Quân, đường ven hồ Tây.

Đào Thất thốn được bày bán trên phố Lạc Long Quân (có giá từ hơn 2 triệu đồng đến hơn 5 triệu đồng/cây) được người dân ưa thích mua về trưng Tết.

Đào phai, đào thắm khoe sắc trên phố Vệ Hồ, hồ Tây.

Người dân và du khách đổ về nhà vườn Tứ Liên, Nhật Tân, phường Hồng Hà dọc bài sông Hồng chọn mua bằng được cây đào, quất ưng ý.