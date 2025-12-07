DATC tổ chức Tuần lễ hiến máu tình nguyện

(TBTCO) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) mới đây đã phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2025 do Đoàn Thanh niên và Câu lạc bộ Hiến máu DATC phối hợp tổ chức.

Diễn ra từ ngày 24/11 đến 28/11/2025, Chương trình nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các đơn vị, Công đoàn và Đoàn viên thanh niên DATC. Sự đồng hành này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo đối với hoạt động an sinh xã hội và khẳng định bản sắc văn hóa doanh nghiệp của DATC.

Trong bối cảnh lượng máu dự trữ tại nhiều bệnh viện, cơ sở y tế thường xuyên thiếu hụt, mỗi đơn vị máu được hiến tặng đều mang ý nghĩa vô cùng quý giá, giúp cứu sống nhiều bệnh nhân đang cần truyền máu gấp.

Các cán bộ nhân viên DATC tham gia hiến máu trong Chương trình.

Với tinh thần đó, DATC mong muốn Tuần lễ Hiến máu không chỉ là một hoạt động phong trào mà trở thành dấu ấn lan tỏa giá trị nhân đạo sâu sắc của đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty. Qua đó giúp tăng cường lượng máu dự phòng quốc gia, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, mang đến hy vọng chữa bệnh, cứu sống những bệnh nhân đang cần truyền máu.

Trong lần tổ chức này, Ban Tổ chức khuyến khích toàn thể cán bộ nhân viên tham gia hiến máu tại điểm cố định số 18 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội. Đồng thời, để tăng tính linh hoạt, mỗi cá nhân có thể chủ động lựa chọn thời gian thuận tiện nhất trong suốt tuần lễ diễn ra chương trình. Qua đó, hoạt động được mở rộng, tạo điều kiện để mọi người có thể chủ động sắp xếp thời gian tham gia, chung tay lan tỏa nghĩa cử cao đẹp.

Các cán bộ nhân viên DATC tham gia hiến máu.

Thời gian tới, Công ty cho biết sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng. Qua đó, lan tỏa sâu rộng tinh thần tương thân tương ái, nuôi dưỡng lối sống nhân văn và bồi đắp truyền thống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau không chỉ trong nội bộ Công ty mà còn tới toàn thể xã hội./.