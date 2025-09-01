Đoàn thanh niên DATC tham quan Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò

(TBTCO) - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), mới đây, Đoàn thanh niên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã tổ chức chương trình tham quan tại Khu di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò - một trong những “địa chỉ đỏ” giàu giá trị giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu nước.

Chương trình có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng thành viên, đại diện Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể đoàn viên và đại diện người lao động trong Công ty nhằm tưởng nhớ và tri ân những anh hùng, chiến sĩ cách mạng đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Nhà tù Hỏa Lò được thực dân Pháp xây dựng tại Hà Nội vào năm 1896, từng được mệnh danh là nhà tù kiên cố nhất Đông Dương thời bấy giờ – không chỉ là nơi giam giữ các chiến sĩ cách mạng mà còn là nơi lưu giữ những ký ức đau thương và kiên cường của dân tộc trong suốt giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp. Giữa những gian khổ cùng cực, tinh thần bất khuất của các chiến sĩ vẫn sáng ngời, biến nhà tù thành trường học cách mạng, nơi hun đúc tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh kiên cường.

Tại Khu di tích lịch sử, các đoàn viên thanh niên DATC đã bày tỏ lòng thành kính dâng nén hương thơm tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng bị thực dân Pháp giam giữ, tra tấn, hi sinh tại nơi đây. Thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên DATC đã được nghe giới thiệu, thuyết minh đầy xúc động về những hy sinh, gian khổ, tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng yêu nước bị thực dân Pháp giam cầm. Những câu chuyện về các nhà cách mạng nổi tiếng như các đồng chí Đỗ Mười, Trường Chinh, Lê Duẩn,… đã được tái hiện sống động qua tư liệu, hiện vật và lời kể chân thực, để lại trong lòng các đoàn viên thanh niên niềm xúc động sâu sắc.

Bên cạnh đó, việc tham quan, giao lưu còn giúp đoàn viên thanh niên DATC hiểu rõ hơn về quá khứ đau thương nhưng cũng đầy tự hào của dân tộc mình, từ đó bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và trân trọng những giá trị độc lập, tự do mà cha ông ta đã gìn giữ. Mỗi góc tường, mỗi hiện vật đều là một câu chuyện, một chứng tích sống động của lòng quả cảm và sự kiên trung của những chiến sĩ cách mạng, những người đã không tiếc máu xương để đổi lấy nền độc lập của ngày hôm nay.

Chương trình tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò là một hoạt động đầy ý nghĩa, góp phần kết nối quá khứ với hiện tại. Thông qua chương trình, các đoàn viên thanh niên DATC đã được giáo dục truyền thống, nâng cao tinh thần yêu nước và bồi đắp lý tưởng cách mạng.

Đây không chỉ là một hành trình tri ân, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Thế hệ thanh niên DATC hứa quyết tâm cùng Công ty vươn mình xứng đáng là công cụ đắc lực của Chính phủ; tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế hàng đầu trong công tác xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp, mang lại những đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.