Giá vàng hôm nay (20/12): Neo ở mốc cao

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn đều neo ở mốc cao, không thay đổi so với sáng 19/12.

Sáng 20/12, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.340,11 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:05:16 sáng 20/12, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.340,11 USD/oune, tăng 7,96 USD, tương đương với mức tăng 0,18% trong 25 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương mức 136,703 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá trên thị trường tự do ( (27.107 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 141,02 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 20/12, các thương hiệu DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ niêm yết giá vàng miếng ở mức 154,4 - 156,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với rạng sáng qua.

Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 153,4 - 156,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với rạng sáng qua.

Đối với giá vàng nhẫn, cũng ổn định so với sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 151 triệu đồng/lượng mua vào và 154 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 152,2 – 155,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với sáng qua.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 151,4 – 154,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.