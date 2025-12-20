Ngày 20/12: Giá cao su thế giới biến động trái chiều do lo ngại nguồn cung cải thiện

Giá cao su thế giới hôm nay (20/12) biến động trái chiều khi điều kiện thời tiết được cải thiện tại các khu vực sản xuất chủ chốt. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tại Singapore và Nhật Bản giảm, ngược lại giá tại Thái Lan và Trung Quốc tăng.

Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 nhích nhẹ 0.5% (0,3 Baht) lên mức 61,5 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 giảm 0,2% (0,5 Yên) về mức 324,5 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,3% (50 Nhân dân tệ) lên mức 15.375 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM của Sàn giao dịch Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn giao tháng 1/2026 giảm 0,5% xuống còn 175,1 cent Mỹ/kg.

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản giảm khi điều kiện thời tiết được cải thiện tại các khu vực sản xuất chủ chốt đã làm dịu bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung, qua đó lấn át các yếu tố hỗ trợ từ giá dầu tăng và đồng yên suy yếu.

Trên Sở Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 giảm 2 Yên, tương đương 0,6%, xuống còn 331,3 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 45 Nhân dân tệ, tương đương 0,29% lên 15.320 Nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, hợp đồng cao su butadien giao tháng 2 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE giảm 5 Nhân dân tệ, tương đương 0,05% xuống 11.040 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.