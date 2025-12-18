Giá vàng hôm nay (18/12): Thế giới và trong nước bật tăng mạnh

Sáng nay, giá vàng thế giới quay đầu tăng. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn cũng đồng loạt tăng theo, với mức tăng lên tới 600.000 đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ đi ngang ở cả hai chiều, cùng giao dịch ở ngưỡng 151 - 154 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Sáng 18/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.338,24 USD/oune, tăng 0,84% trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:41:07 sáng 18/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.338,24 USD/oune, tăng 36,2 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,84% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,634 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá thị trường tự do (27.107 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 142 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Đà tăng vọt lên mức cao kỷ lục 48 lần vào năm 2025, được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị dai dẳng, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và cộng đồng đầu tư toàn cầu ngày càng lo ngại về sự bất ổn kinh tế và chính trị.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Eric Strand, người sáng lập và quản lý danh mục đầu tư của AuAg Funds, cho biết vàng vẫn đang trên đà đạt mục tiêu dài hạn là 10.000 USD, và bất kỳ mức giá nào dưới mức đó vào năm tới vẫn là một món hời.

Christopher Louney, chiến lược gia về vàng tại RBC Capital Markets dự báo năm 2026, xu hướng tăng giá của vàng vẫn diễn ra thuận lợi nhất trong năm mới nhưng không còn mạnh mẽ như năm 2025.

RBC dự báo giá vàng sẽ chủ yếu giao dịch trong khoảng từ 4.500 đến 5.000 USD/ounce vào năm 2026, với giá có xu hướng nghiêng về mức cao hơn trong nửa cuối năm. Mặc dù khả năng lặp lại đợt tăng giá mạnh mẽ năm 2025 là không cao, các nhà phân tích cho rằng rủi ro giảm giá dường như bị hạn chế, với mức hỗ trợ mạnh mẽ xuất hiện ở mức cao hơn nhiều so với trước năm 2024.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 18/12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 154,2 - 156,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Tương tự, Phú Quý tăng giá vàng miếng thêm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mốc 153,2 - 156,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, cùng thời điểm, thương hiệu SJC niêm yết ở ngưỡng 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng mua vào và tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 151,3 - 154,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Riêng vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ đi ngang ở cả hai chiều, cùng giao dịch ở ngưỡng 151 - 154 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra./.