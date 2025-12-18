Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 11 tháng vượt 22% dự toán

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng, lũy kế số thu nội địa 11 tháng năm 2025 trên địa bàn thành phố được 50.350 tỷ đồng, đạt 122% dự toán, tăng 23,5% so với cùng kỳ.

15/16 khoản thu vượt tiến độ dự toán

Báo cáo của Thuế TP. Đà Nẵng cho thấy, có 15/16 khoản thu vượt tiến độ dự toán, chỉ còn nguồn thu từ thuế bảo vệ môi trường mới đạt 52,2% dự toán.

Cụ thể, số thu từ 3 khu vực kinh tế (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh) 11 tháng được 29.513 tỷ đồng, đạt 121,9% dự toán, tăng 9% cùng kỳ; số thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách được 15.603 tỷ đồng, đạt 128,3% dự toán, tăng 35,8% so với cùng kỳ.

Công chức Thuế TP. Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ người nộp thuế.

Các khoản thu về nhà, đất bao gồm các khoản thu về tiền cho thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trong đó, tiền thuê đất được 2.439 tỷ đồng, đạt 239,1% dự toán, gấp 2,03 lần cùng kỳ; tiền sử dụng đất được 5.234 tỷ đồng, đạt 106,8% dự toán, tăng 137,1% cùng kỳ…

Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, trong 11 tháng, đơn vị đã hoàn thành kiểm tra 2008/2.105 cuộc, đạt 95,39% nhiệm vụ kiểm tra được Cục Thuế giao; đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 461,198 tỷ đồng, giảm lỗ 902,758 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 20,628 tỷ đồng, số thuế không được hoàn 63,188 tỷ đồng.

Đánh giá kết quả 11 tháng, ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, ngay từ đầu năm 2025, đơn vị đã xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và giám sát việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị thông qua chế độ báo cáo định kỳ.

Thuế thành phố đã ban hành nhiều công văn, kế hoạch nhằm triển khai kịp thời các chính sách thuế mới ban hành, đảm bảo người nộp thuế nắm bắt được thông tin cũng như nghĩa vụ thuế. Đặc biệt là các văn bản triển khai tuyên truyền Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, thực hiện các chỉ đạo của Cục Thuế, đối với công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, Thuế thành phố đã chú trọng giải quyết hồ sơ hoàn thuế đảm bảo đúng đối tượng, đúng pháp luật cho người nộp thuế, tránh tình trạng chậm, muộn trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, gây bức xúc cho người nộp thuế; 100% hồ sơ hoàn thuế trong năm 2025 được Thuế thành phố giải quyết bằng phương thức điện tử, cắt giảm thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

Trong 11 tháng, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, theo đó, lập kế hoạch tổ chức thu hồi nợ đọng tiền thuế đối với những doanh nghiệp có số thuế nợ lớn từ 100 triệu đồng trở lên; phân công, giao nhiệm vụ đôn đốc thu nợ, xử lý nợ đọng thuế cụ thể đối với từng đồng chí lãnh đạo và từng cán bộ quản lý nợ thuế, gắn chỉ tiêu giảm nợ đối với từng người nộp thuế đồng thời gắn trách nhiệm các cấp lãnh đạo, công chức đối việc thực hiện các chỉ tiêu thu nợ thuế; xác định biện pháp thu hồi cụ thể đối với từng người nộp thuế, từ đó tham mưu Ban chỉ đạo tổ chức làm việc trực tiếp với người nộp thuế…

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2025

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2025, theo ông Toàn, Thuế thành phố tập trung chỉ đạo xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, ách tắc.

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN); tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt chống thất thu; phấn đấu hoàn thành vượt thu NSNN 25% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền; xây dựng các nội dung nổi bật về các chính sách thuế mới trên Fanpage Thuế thành phố để truyền tải các thông tin, thông điệp đến người nộp thuế.

Theo dõi chặt chẽ, định kỳ tổng hợp, phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; chủ động tham mưu lãnh đạo Thuế thành phố ban hành các biện pháp chỉ đạo công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế có hiệu quả, phấn đấu đến 31/12/2025 hoàn thành các chỉ tiêu về quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo kế hoạch.

Lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện, hoàn thành Kế hoạch Kiểm tra 2025; chú trọng thực hiện công tác kiểm tra giải thể.

Tập trung thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế về thực hiện Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, đảm bảo 100% hộ kinh doanh chuyển đổi theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi công vụ tại các đơn vị của Thuế thành phố: kịp thời phát hiện, xử lý các tồn tại, hạn chế phát sinh trong công tác quản lý thuế.