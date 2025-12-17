Tỷ giá USD hôm nay (17/12): Giá “chợ đen” quay đầu giảm
Tỷ giá trung tâm VND so với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước sáng 17/12 tăng 5 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.939 VND/USD - 26.353 VND/USD, tăng 2 VND/USD cả chiều mua và bán so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.088 đồng

26.398 đồng

Vietinbank

25.975 đồng

26.398 đồng

BIDV

26.118 đồng

26.398 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 28.068 đồng - 31.023 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

30.140 đồng

31.729 đồng

Vietinbank

30.173 đồng

31.893 đồng

BIDV

30.503 đồng

31.758 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

163,90 đồng

174,31 đồng

Vietinbank

164,94 đồng

176,44 đồng

BIDV

166,8 đồng

174,51 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD ngược chiều giảm 30 đồng khi mua vào xuống 27.120 đồng và bán ra còn 27.240 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Giá USD vẫn duy trì xu hướng giảm. Hiện, chỉ số USD-Index xuống 98,2 điểm, giảm 0,08 điểm so với hôm qua.

Trong phiên gần nhất, đồng USD giảm 0,18%, xuống còn 0,79475 so với đồng franc Thụy Sĩ.

Đồng EUR tăng 0,05%, lên 1,1788 USD trong bối cảnh giao dịch giằng co, chạm mức cao nhất kể từ tháng 9 và đang trên đà tăng phiên thứ năm liên tiếp.

Đồng bảng Anh tăng 0,39%, lên 1,34305 USD, mức cao nhất trong hai tháng, trước thềm quyết định chính sách của BoE vào thứ Năm.

Đồng USD giảm 0,36%, xuống 154,65 yên trước thềm quyết định chính sách của BoJ vào thứ Sáu./.