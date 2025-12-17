Tỷ giá USD hôm nay (17/12): Giá “chợ đen” quay đầu giảm

Sáng ngày 17/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.146 VND, tăng 5 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 98,2, giảm 0,08 tương đương với mức giảm 0,08% so với chốt phiên lần trước.

Tỷ giá trung tâm VND so với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước sáng 17/12 tăng 5 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.939 VND/USD - 26.353 VND/USD, tăng 2 VND/USD cả chiều mua và bán so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.088 đồng 26.398 đồng Vietinbank 25.975 đồng 26.398 đồng BIDV 26.118 đồng 26.398 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 28.068 đồng - 31.023 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.140 đồng 31.729 đồng Vietinbank 30.173 đồng 31.893 đồng BIDV 30.503 đồng 31.758 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163,90 đồng 174,31 đồng Vietinbank 164,94 đồng 176,44 đồng BIDV 166,8 đồng 174,51 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD ngược chiều giảm 30 đồng khi mua vào xuống 27.120 đồng và bán ra còn 27.240 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Giá USD vẫn duy trì xu hướng giảm. Hiện, chỉ số USD-Index xuống 98,2 điểm, giảm 0,08 điểm so với hôm qua.

Trong phiên gần nhất, đồng USD giảm 0,18%, xuống còn 0,79475 so với đồng franc Thụy Sĩ.

Đồng EUR tăng 0,05%, lên 1,1788 USD trong bối cảnh giao dịch giằng co, chạm mức cao nhất kể từ tháng 9 và đang trên đà tăng phiên thứ năm liên tiếp.

Đồng bảng Anh tăng 0,39%, lên 1,34305 USD, mức cao nhất trong hai tháng, trước thềm quyết định chính sách của BoE vào thứ Năm.

Đồng USD giảm 0,36%, xuống 154,65 yên trước thềm quyết định chính sách của BoJ vào thứ Sáu./.