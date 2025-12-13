Lãi suất liên ngân hàng neo trên 7%, tỷ giá hạ theo đà suy yếu của USD

Thị trường tiền tệ tuần 8 - 12/12:

(TBTCO) - Diễn biến thị trường tiền tệ tuần qua cho thấy, tỷ giá trung tâm biến động nhẹ khi giảm 3 đồng, trong khi tỷ giá USD tự do hạ nhiệt tuần thứ tư liên tiếp, bám sát đà suy yếu của đồng USD sau khi Fed hạ lãi suất lần thứ ba. Cùng lúc, lãi suất liên ngân hàng vẫn neo trên 7% ở nhiều kỳ hạn, dù Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 12.938,36 tỷ đồng.

Ngày 12/12, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.148 đồng, giảm 6 đồng so với ngày 11/12. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong vùng tỷ giá trần 26.405 VND/USD và tỷ giá sàn 23.890,6 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.941 VND/USD (mua vào) và 26.355 VND/USD (bán ra), giảm tương ứng.

Tỷ giá hạ nhiệt, USD suy yếu mạnh sau khi Fed hạ lãi suất

Tính chung tuần qua, từ ngày 8/12 đến ngày 12/12, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 3 đồng so với cuối tuần trước, cho thấy cơ quan điều hành tiếp tục duy trì định hướng ổn định, hỗ trợ tâm lý thị trường khi áp lực từ bên ngoài giảm dần.

Dữ liệu tỷ giá niêm yết tại Vietcombank và BIDV ngày 12/12 cho thấy, thị trường ngoại tệ tiếp tục ổn định, nhưng mức biến động giữa các đồng tiền lại phân hóa khá rõ rệt. Theo đó, tỷ giá USD tại Vietcombank giảm mạnh 43 đồng chiều mua, còn 26.095 VND/USD, trong khi giá bán giảm 3 đồng, xuống 26.405 VND/USD. Xu hướng tương tự ghi nhận tại BIDV, tỷ giá USD giao dịch ở mức 26.120 - 26.405 VND/USD.

Tỷ giá USD tự do tiếp đà hạ nhiệt sâu 4 tuần liên tiếp, xuống còn 27.100 - 27.200 VND/USD, giảm 100 đồng chiều mua và 60 đồng chiều bán so với cuối tuần trước.

Trong tuần 8 - 12/12, tỷ giá hạ theo đà USD suy yếu. Ảnh minh hoạ.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY, thước đo sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt, giảm 0,4% xuống 98,4 điểm, đánh dấu mức thấp nhất trong nhiều tháng. Đồng USD suy yếu mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện lần giảm lãi suất mới.

Với các ngoại tệ khác, EUR là đồng tiền tăng mạnh nhất trong tuần. Vietcombank điều chỉnh tăng 135,8 đồng ở chiều mua và tăng 143,1 đồng ở chiều bán, lên 30.077 - 31.662,61 VND/EUR. BIDV cũng tăng tương ứng lên 30.430 - 31.685 VND/EUR.

Đồng bảng Anh cũng tăng mạnh. Vietcombank nâng chiều mua tiền mặt thêm 70,6 đồng, chiều bán tăng 73,7 đồng, giao dịch ở mức 34.322,41 - 35.779,36 VND/GBP.

Ngày 10/12, như kỳ vọng của thị trường, Fed đã hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lần thứ ba trong năm, đưa lãi suất xuống mức 3,5 - 3,75%, thấp nhất kể từ tháng 11/2022.

Fed dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ đạt mức 2,3% vào năm 2026, từ mức 1,7% của năm 2025; tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định, nhưng nhu cầu lao động có dấu hiệu chậm lại. Lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed và các yếu tố làm tăng lạm phát hiện nay đến từ chính sách thuế quan cũng như hạn chế nhập cư, chứ không phải do mặt bằng lãi suất thấp.

Đối với năm 2026, câu hỏi đặt ra là Fed sẽ chỉ cắt giảm thêm một lần nữa hay sẽ nhượng bộ trước yêu cầu của Tổng thống Donald Trump và hạ lãi suất điều hành xuống 3% hoặc thấp hơn. Mặc dù thị trường kỳ vọng sẽ có 2 lần giảm lãi suất, song định hướng chính sách vẫn thận trọng, dự kiến chỉ còn 2 lần giảm lãi suất trong các năm 2026 và 2027.

Áp lực tỷ giá giảm dần, lãi suất liên ngân hàng neo cao

Theo quan điểm của Khối Nghiên cứu, Công ty cổ phần Chứng khoán MBS (MBS), sẽ chỉ có 1 lần giảm lãi suất khoảng 25 điểm cơ bản, sớm nhất là vào tháng 5/2026, trong 3 cuộc họp cuối cùng dưới nhiệm kỳ của Chủ tịch Jerome Powell. Nguyên nhân chủ yếu là lạm phát khó giảm mạnh do ảnh hưởng của chính sách thuế quan, hạn chế nhập cư, nhu cầu năng lượng liên quan đến trí tuệ nhân tạo, cùng với việc cắt giảm thuế làm thu hẹp dư địa nới lỏng tiền tệ.

Dự báo tỷ giá chỉ tăng 2,5%

trong năm 2026 Theo nhóm phân tích MBS, tại Việt Nam, tỷ giá đã bắt đầu hạ nhiệt từ giữa tháng 11. Tính đến ngày 11/12, tỷ giá liên ngân hàng đạt 26.346 VND/USD, giảm 0,3% so với đỉnh, nhưng vẫn tăng 3,5% so với đầu năm. Trên thị trường tự do, tỷ giá cũng giảm 2,5% so với đỉnh. "Với dự báo chỉ số DXY suy yếu, cùng nguồn cung USD dồi dào hơn vào cuối năm từ xuất khẩu và kiều hối, chúng tôi cho rằng, tỷ giá chỉ tăng khoảng 2,2 - 2,5% trong năm 2026" - MBS dự báo.

Nhóm phân tích cho rằng, sức mạnh của đồng USD sẽ suy yếu đáng kể trong năm 2026, qua đó giảm áp lực lên tỷ giá USD/đồng Việt Nam.

Mặc dù dự báo chỉ có thêm 1 lần giảm lãi suất, nhóm phân tích MBS cho rằng, DXY vẫn sẽ giảm về vùng 95 điểm trong năm 2026.

Sự suy yếu này phản ánh sự khác biệt ngày càng lớn trong chính sách tiền tệ giữa các ngân hàng trung ương lớn. Theo đó, ngân hàng trung ương châu Âu và Anh ám chỉ quan điểm họ đã hoàn tất chu kỳ nới lỏng, giảm lo ngại về tác động tiêu cực của chính sách thuế quan mới và dần theo dõi lạm phát nhiều hơn.

Sự yếu đi của USD cũng thể hiện qua sự phục hồi của JPY và GBP, trước thềm quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản và cắt giảm của Ngân hàng Anh vào tuần tới.

Về diễn biến lãi suất liên ngân hàng, từ ngày 8/12 đến ngày 12/12, lãi suất liên ngân hàng vẫn duy trì mặt bằng cao và biến động phân hóa giữa các kỳ hạn. Theo đó, lãi suất qua đêm ngày 12/12 gần như đi ngang, giữ nguyên ở mức 7,37% như cuối tuần trước. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 0,35 điểm phần trăm, lên 7,44%; lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng 0,22 điểm phần trăm, lên 7,57% và cao nhất trong các kỳ hạn.

Ngược lại, các kỳ hạn dài hơn có xu hướng hạ nhiệt, trong đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,18 điểm phần trăm, chỉ còn 6,8% và 3 tháng giảm 0,03 điểm phần trăm, xuống 7,18%. Diễn biến này cho thấy áp lực thanh khoản vẫn tập trung ở nhóm kỳ hạn ngắn, trong khi mặt bằng lãi suất dài hơn có phần ổn định trở lại.

Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì nhịp độ bơm hút vốn trên kênh thị trường mở (OMO) với quy mô giảm hơn 2 tuần bơm ròng trước đó, nhằm hỗ trợ thanh khoản hệ thống. Theo đó, tuần qua, có 77.789,91 tỷ đồng trúng thầu ở các kỳ hạn 7, 14, 28 và 91 ngày, lãi suất 4,5%. Ở chiều ngược lại, có 66.815,55 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố, tiếp tục đưa lượng vốn OMO lưu hành lên vùng đỉnh mới, 379.020,77 tỷ đồng.

Tính chung, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 12.938,36 tỷ đồng trong tuần, nối tiếp đà bơm ròng mạnh gần 110.000 tỷ đồng 2 tuần trước./.