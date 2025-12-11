Ngày 11/12: Giá heo hơi thiết lập lại đỉnh 61.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (11/12) đảo chiều tăng tại một số địa phương thuộc miền Bắc và miền Trung, trong khi miền Nam duy trì ổn định. Hiện, mức giá cao nhất toàn quốc được nâng lên 61.000 đồng/kg tại Bắc Ninh.

Giá heo hơi hôm nay đảo chiều tăng tại một số địa phương thuộc miền Bắc và miền Trung. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ ở hai tỉnh, mức giá toàn miền hiện dao động ở mức 59.000 - 61.000 đồng/kg.

Cụ thể, Bắc Ninh và Lai Châu đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, đưa mức giá thu mua tại Bắc Ninh lên 61.000 đồng/kg và Lai Châu lên 60.000 đồng/kg.

Trong khi đó, nhiều tỉnh như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên đều giữ nguyên giá thu mua 60.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại bao gồm Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình và Điện Biên duy trì mức giá 59.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tăng nhẹ tại một số địa phương, hiện dao động ở mức 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Cụ thể, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 59.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, Lâm Đồng lên mức giá cao nhất miền là 60.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An giữ nguyên giá 60.000 đồng/kg. Tiếp đến, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi tiếp tục thu mua ở mức 59.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất miền 58.000 đồng/kg được duy trì tại Huế và Đà Nẵng.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay duy trì sự ổn định tại tất cả các tỉnh thành, dao động ở mức 57.000 - 60.000 đồng/kg.

Cụ thể, các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh giữ nguyên mức giá cao nhất khu vực là 60.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp và Vĩnh Long neo ở mức 59.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ duy trì mức giá 58.000 đồng/kg, còn Cà Mau tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực là 57.000 đồng/kg./.