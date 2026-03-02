(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 2214/BTC-QLG yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, kịp thời khắc phục tồn tại, tăng cường kiểm soát chất lượng và tuân thủ đầy đủ Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam sau đợt kiểm tra định kỳ tại 23 doanh nghiệp.

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 2214/BTC-QLG yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, kịp thời khắc phục tồn tại, tăng cường kiểm soát chất lượng và tuân thủ đầy đủ Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam sau đợt kiểm tra định kỳ tại 23 doanh nghiệp.

Công văn được ban hành trên cơ sở thực hiện Quyết định số 1311/QĐ-BTC ngày 9/4/2025 và Quyết định số 3217/QĐ-BTC ngày 17/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc kiểm tra chấp hành pháp luật về thẩm định giá.

Theo đó, Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra định kỳ việc tuân thủ quy định pháp luật của 23 doanh nghiệp thẩm định giá.

Đánh giá chung, Bộ Tài chính cho biết, về cơ bản, các doanh nghiệp được kiểm tra đã chấp hành quy định về quản lý hoạt động thẩm định giá và tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Ý thức tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, dù vẫn còn những tồn tại cần tiếp tục khắc phục để nâng cao chất lượng hoạt động.

Chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá, yêu cầu tuân thủ nghiêm Chuẩn mực Việt Nam. Ảnh minh họa

Trong quá trình kiểm tra, một số doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định pháp luật về thẩm định giá như lưu trữ hồ sơ thẩm định giá không đầy đủ theo quy định; không thực hiện đúng quy trình thẩm định giá; không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, đồng thời không trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp. Các trường hợp vi phạm đều đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tiến hành xử phạt theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót cần được chấn chỉnh trong thời gian tới. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do một số doanh nghiệp chưa quán triệt đầy đủ việc thực hiện các quy định pháp luật về thẩm định giá, đặc biệt là việc cập nhật kịp thời các quy định mới, mặc dù các thẩm định viên đã có Giấy chứng nhận tham gia các lớp cập nhật kiến thức. Một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ hoạt động thẩm định giá.

Về chuyên môn, một số thẩm định viên chưa đưa ra đầy đủ các đánh giá, biện luận trong quá trình thẩm định giá để kết luận phù hợp về giá trị tài sản. Một số hồ sơ còn phân tích sơ sài thông tin tổng quan về thị trường tài sản hoặc thiếu thông tin cơ bản trong Báo cáo thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá.

Đối với phương pháp thẩm định giá so sánh, phiếu khảo sát thu thập thông tin của tài sản so sánh còn sơ sài; việc đưa ra các tỷ lệ điều chỉnh chưa kèm theo biện luận và chứng cứ về thông tin giao dịch thị trường; chưa phân tích đầy đủ chất lượng thông tin của tài sản so sánh và các yếu tố như số lần điều chỉnh, tổng giá trị điều chỉnh gộp, tổng giá trị điều chỉnh thuần khi xác định mức giá tài sản thẩm định...

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính yêu cầu tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá nhận rõ những tồn tại, thiếu sót; đối chiếu với tình hình hoạt động của đơn vị để nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cũng như hành nghề của các thẩm định viên.

Các doanh nghiệp được yêu cầu thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thẩm định giá, đặc biệt là hệ thống pháp luật theo Luật Giá năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Đồng thời phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam.

Bộ Tài chính nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc phạm vi công việc thẩm định giá, nhất là việc thu thập thông tin về tài sản và thông tin phục vụ quá trình thẩm định.

Doanh nghiệp phải lập đầy đủ biên bản khảo sát thực trạng tài sản và phiếu thu thập thông tin theo quy định; thông tin thu thập phải ghi rõ nguồn, bảo đảm khách quan, trung thực trước khi áp dụng các phương pháp thẩm định giá.

Báo cáo thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá phải được phát hành đầy đủ nội dung theo quy định tại Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về hồ sơ thẩm định giá ban hành kèm theo Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 16/5/2014. Việc lưu trữ hồ sơ thẩm định giá phải thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Cùng với đó, các doanh nghiệp phải xây dựng và tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng Báo cáo thẩm định giá trước khi phát hành Chứng thư cho khách hàng; thường xuyên rà soát, đánh giá hoạt động thẩm định giá để kịp thời phát hiện và khắc phục sai sót.

Doanh nghiệp cũng phải tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của thẩm định viên; đôn đốc, kiểm tra việc tham dự các lớp cập nhật kiến thức theo quy định và bảo đảm tuân thủ pháp luật trong quá trình hành nghề. Đồng thời, thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá).